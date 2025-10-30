Equita Lyon : cinq questions à Grégory Bodo, chef de piste de la coupe du monde de saut d'obstacles

A l'occasion de la 31e édition du salon du cheval Equita Lyon, Lyon Capitale a posé cinq questions au chef de piste de la coupe du monde de saut d'obstacles Grégory Bodo.

Du 29 octobre au 9 novembre, le plus grand salon du cheval d'Europe "Equita Lyon" se tient à Eurexpo. A l'occasion de cet événement, Lyon Capitale a posé cinq questions au chef de piste de l'étape de coupe du monde jumping Longines. Grégory Bodo dessine le tracé du Grand Prix d'Equita Lyon depuis 2017 et a notamment construit le tracé de l'épreuve de CSO des Jeux Olympiques de Paris en 2024.

Quel est le rôle d'un chef de piste sur un concours de saut d'obstacle ?

Le chef de piste est un acteur principal dans le monde hippique. Par analogie au monde du cinéma, c'est un peu le metteur en scène, le réalisateur et les cavaliers et les chevaux sont les acteurs. Le chef de piste a carte blanche, tout vient de son imagination. On lui met à disposition un parc d'obstacles et lui va s'exprimer en dessinant des parcours, en suivant un cheminement avec des enchainements plus ou moins techniques qu'il va proposer aux cavaliers et aux chevaux. C'est ensuite au cavalier de résoudre les problèmes avec leur monture. Parmi ces problèmes il y a des questions de hauteur, des questions de distance, de visuel dans les obstacles...

Que prend-on en compte quand pour imaginer un parcours de coupe du monde ?

Nous prenons en compte le plateau de chevaux qu'on a en face, la nature du terrain sur lequel on va évoluer, est-ce qu'il est composé de sable, d'herbe, quelle est sa superficie... Nous prenons également en compte le matériel d'obstacle à disposition et le barème de l'épreuve : au chronomètre, en deux round, etc...

Qu'est ce qu'un bon parcours selon-vous ?

Pour moi un bon parcours est lié aux résultats. Il faut que les chevaux évoluent bien, sans catastrophes, sans éliminations, sans personnes qui se retirent. Il faut des petites fautes qui doivent être dispersées, et un nombre de tour sans-fautes qui soit raisonnable. L'objectif est de proposer du sport, faire évoluer les couples et donner un petit peu d'émotions, du show, tout en faisant en sorte que la compétition soit la plus saine possible.

Quelles sont les particularités de la piste d'Equita Lyon?

Equita est vraiment un concours à part, ici nous avons toutes les infrastructures pour que les chevaux évoluent dans les meilleures conditions. C'est l'une des pistes intérieures les plus grandes du monde, c'est notamment la plus grande du circuit coupe du monde. J'aime travailler sur des pistes comme celles-ci, c'est plus facile pour moi de m'y exprimer.

Un indice sur le tracé du Grand-Prix de ce week-end?

Le GP coupe du monde va être assez délicat. Comme d'habitude il y aura quatorze obstacles, dix-sept efforts. Il y aura la panoplie de ce que je peux proposer en termes d'obstacle, c'est à dire un mur, un obstacle de palanque, une triple barre, un obstacle avec des plantes à l'intérieur, un obstacle assez étroit...

