La Savoie lance une campagne massive pour "nourrir les imaginaires"

La Savoie ne se résume pas au ski. Voilà, en substance, la baseline de la nouvelle marque de destination Explore Savoie.

Exit les clichés. Avec sa nouvelle marque Explore Savoie et une série documentaire ambitieuse visant à "renforcer l’imaginaire de la destination et à accélérer sa désirabilité dans la période stratégique de montée en charge des réservations hivernales", le comité départemental de tourisme de la Savoie veut casser les codes du marketing touristique. Objectif : montrer une Savoie multiple, vivante et incarnée, où se mêlent champions, artisans et paysages d’exception.

Depuis l'an 2000, l'agence bi-départementale Savoie Mont Blanc qui réunissant Savoie et Haute-Savoie - sur les cendres de laquelle est né le CDT de Savoie -, avait développé, avec succès, la notoriété des territoires, en France comme à l’international. Mais les deux territoires ne parvenant plus à tenir une posture commune à l'international, l'agence de promotion touristique bicéphale a imposé. La liquidation judiciaire a été prononcée, le divorce consommé.

Explore Savoie, la marque qui entend casser les codes

En juin dernier a donc vu le jour le comité départemental du tourisme de la Savoie qui vient de présenter les contours de son ambition : "insuffler une nouvelle dynamique à un territoire". "Si on résume, explique Michaël Ruysschaert, son directeur général, trois cercles se croisent : les offices de tourisme qui pilotent l'offre et la destination, nous, qui pilotons l'imaginaire et les Savoyards eux-mêmes qui incarnent les valeurs - comme les Bretons ou les Basques."

Car la Savoie ne se résume pas au ski, même si 50% de son PIB est généré grâce aux recettes de l'or blanc. Sa nouvelle marque de destination, Explore Savoie, entend bousculer le marketing territorial et "rompre avec les codes de la communication touristique", en redéfinissant la manière dont "un territoire se raconte et se connecte avec le monde", avec cette conviction forte d'incarner "un sens profond et authentique".

Pour incarner cette nouvelle posture, un format inédit est déployé :

Explore Savoie – La Série, une collection documentaire de vingt-cinq épisodes multi-saisons, qui sera diffusée à partir du 5 novembre sur France·tv, YouTube et le site explore-savoie.com. "Ces productions mettent en lumière la richesse des paysages, la voix des artisans et la fierté des champions, s'inscrivant ainsi dans les nouveaux codes du marketing de destination, alliant émotion et information, authenticité et exigence esthétique", détaille le CDT.

Enak Gavaggio, Marion Bochet en guest-star

En guest-star, quatre figures de Savoie, Marie Bochet, championne paralympique d’exception, Enak Gavaggio, champion de ski cross et freerider qui incarne l’esprit libre et audacieux des Alpes, Marion Kern, spécialiste du patrimoine savoyard et Alexis-Olivier Sbriglio, journaliste culinaire.

Explore Savoie - La Série souhaite incarner une nouvelle manière de communiquer sur un territoire : loin de chercher seulement de l’attractivité, elle cherche à relier, à reconnecter la Savoie avec celles et ceux qui la vivent.

"Dans un monde où tout finit par se ressembler, nous faisons le choix de la singularité. Explore Savoie, c’est l'âme des Alpes qui se réinvente à travers une manière différente de raconter la Savoie : avec justesse, émotion et sincérité. Chaque image, chaque mot doit donner le sentiment d’être à la bonne place. Avec Explore Savoie – La Série, nous faisons le choix d’un vrai pas de côté : celui d’un territoire qui ne se contente plus de communiquer, mais qui affirme sa souveraineté narrative, en créant sa propre parole et en reprenant le contrôle du récit que l’on fait de lui" explique Vincent Rolland, président du Comité départemental du tourisme de la Savoie.

Sur douze semaines d’exposition (octobre à décembre 2025), le dispositif représente un budget global de 1,4 millions d'euros via une campagne de lancement multicanale pour maximiser la visibilité de la Savoie.