Actualité
voiture police faits-divers
Image d’illustration. Crédit : WilliamPham

Lyon : un laboratoire de métaux précieux braqué à l'arme de guerre

  • par La Rédaction
  • 1 Commentaire

    • Ce jeudi 30 octobre, en tout début d’après-midi, le laboratoire Pourquery, spécialisé dans le traitement des métaux précieux, a été la cible d’un braquage d’une rare violence dans le 7ᵉ arrondissement de Lyon.

    Selon nos confrères du Progrès, peu avant 14 heures, la quiétude du boulevard du Parc d’Artillerie a été brisée par une forte explosion. Selon plusieurs témoins, un commando d’au moins trois individus, équipés d’armes de guerre et portant de faux brassards, a pris d’assaut le laboratoire Pourquery.

    La scène n’aurait duré que quelques minutes avant que les malfaiteurs ne disparaissent à bord d’un véhicule muni d’un gyrophare. La Brigade de recherche et d’intervention (BRI) et les pompiers ont rapidement bouclé le périmètre. Aucun blessé n’a été signalé à ce stade, mais le montant du butin reste inconnu.

    Ce laboratoire, déjà visé en mai dernier par une tentative de vol à main armée, semble être une cible récurrente pour les braqueurs attirés par la valeur des métaux précieux qu’il traite. Une enquête a été ouverte pour identifier les auteurs de cette attaque en plein cœur de Lyon.

    à lire également
    Auvergne-Rhône-Alpes : quand ouvriront les stations de ski de la région ?

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    voiture police faits-divers
    Lyon : un laboratoire de métaux précieux braqué à l'arme de guerre 15:13
    Auvergne-Rhône-Alpes : quand ouvriront les stations de ski de la région ? 15:06
    Saône-et-Loire : circulation perturbée sur la RN70 après un affaissement de la chaussée 14:31
    Jeux pour tous et toutes à Gerland olympiades
    "Jeux sous toutes les formes" : des Olympiades sportives ouvertes à tous les Lyonnais 13:52
    police lyon faits divers
    Incendie mortel à Lyon : un acte prémédité ? Un homme mis en examen pour assassinat 13:38
    d'heure en heure
    Quelles personnalités rejoindront finalement la Fresque des Lyonnais ? 13:10
    Le salon des vins des vignerons indépendants revient à Lyon 12:39
    Ça sent le roussi entre pâtés-croûte 12:23
    marie charlotte garin PFAS
    Le consentement bientôt inscrit dans la définition pénale du viol : "Une victoire historique" salue Garin 11:56
    gendarmerie
    Drôme : deux personnes portées disparues après la crue d'une rivière 11:22
    Saône-et-Loire : deux ministres en visite à Allériot ce vendredi 10:51
    Lyon : le métro B ne circulera pas ce dimanche 2 novembre 10:10
    Le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard et le maire de Lyon, Grégory Doucet. (@Nathan Chaize)
    À la Métropole de Lyon aussi, les Écologistes en difficulté selon ce nouveau sondage 09:25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut