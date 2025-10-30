Ce jeudi 30 octobre, en tout début d’après-midi, le laboratoire Pourquery, spécialisé dans le traitement des métaux précieux, a été la cible d’un braquage d’une rare violence dans le 7ᵉ arrondissement de Lyon.

Selon nos confrères du Progrès, peu avant 14 heures, la quiétude du boulevard du Parc d’Artillerie a été brisée par une forte explosion. Selon plusieurs témoins, un commando d’au moins trois individus, équipés d’armes de guerre et portant de faux brassards, a pris d’assaut le laboratoire Pourquery.

La scène n’aurait duré que quelques minutes avant que les malfaiteurs ne disparaissent à bord d’un véhicule muni d’un gyrophare. La Brigade de recherche et d’intervention (BRI) et les pompiers ont rapidement bouclé le périmètre. Aucun blessé n’a été signalé à ce stade, mais le montant du butin reste inconnu.

Ce laboratoire, déjà visé en mai dernier par une tentative de vol à main armée, semble être une cible récurrente pour les braqueurs attirés par la valeur des métaux précieux qu’il traite. Une enquête a été ouverte pour identifier les auteurs de cette attaque en plein cœur de Lyon.