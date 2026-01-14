Actualité
Mercosur : les agriculteurs appellent à une mobilisation massive à Lyon

  • par La Rédaction

    • La FRSEA et les Jeunes Agriculteurs Auvergne-Rhône-Alpes appellent à une forte mobilisation ce jeudi 15 janvier à Lyon.

    La colère du monde agricole ne retombe pas. Les syndicats FRSEA Auvergne-Rhône-Alpes et Jeunes Agriculteurs Auvergne-Rhône-Alpes appellent à une mobilisation régionale d’ampleur ce jeudi 15 janvier à Lyon. Des agriculteurs venus de l’ensemble de la région convergeront vers la métropole en convois de tracteurs pour dénoncer l’accord UE–Mercosur et réclamer des décisions concrètes.

    A lire aussi : Au sud de Lyon, la M7 bloquée par les agriculteurs mobilisés pour "la survie de l'agriculture"

    Deux rassemblements sont prévus dès 10h30, devant l’ANSES à Gerland et la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes aux Brotteaux, avant une convergence quai Augagneur et une rencontre en préfecture du Rhône. Les syndicats alertent sur une concurrence jugée déloyale, avec l’arrivée de produits ne respectant pas les normes sanitaires et environnementales françaises. Ils s’opposent également à une baisse du budget de la PAC et demandent des réponses claires sur la gestion du loup et le zonage des territoires agricoles.

    Pour les organisateurs, les annonces gouvernementales ne suffisent plus : "place aux actes", martèlent-ils, appelant à une mobilisation unie et déterminée.

