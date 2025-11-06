Loire : la tribune Kop Sud du stade Geoffroy-Guichard fermée pour deux matchs

Suite à des débordements des supporters observés le 18 octobre dernier, la tribune Kop Sud du stade Geoffroy-Guichard (Loire) sera fermée pour une durée de deux matchs.

Le 18 octobre dernier, le comportement des supporters du Kop Sud du stade Geoffroy-Guichard avait marqué les esprits. Après l'usage de fumigènes et la constatation "d'expressions orales", lors de la 10e journée de Ligue 2 face au Mans, les supporters de l'AS Saint-Étienne se verront privés de leur tribune située derrière les cages.

Selon France Bleue, la Commission de Discipline de la Ligue de Football Professionnel a décidé de fermer la tribune Kop Sud pour deux matchs, soit jusqu'à la fin de l'année. Sont concernés les matchs Saint-Etienne-Nancy le 22 novembre et Saint-Etienne-Bastia le 13 décembre.

