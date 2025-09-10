Un groupe de manifestants sur la M7 à Lyon ce mercredi 10 septembre pour la journée de mobilisation. (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Ce mercredi 10 septembre, plus de 80 actions de tous types sont prévues dans la région, du rassemblement banal à des actions de blocage ou potentiellement violentes. 1300 gendarmes et policiers seront mobilisés dans le Rhône. Suivez toute la journée en direct l'évolution de la situation à Lyon et dans toute la métropole.

8h10 : Trafic bloqué pont de l'Université

Le trafic est à présent bloqué sur le pont de l'Université après qu'un petit groupe, venu de la presqu'île, a pénétré sur les voies de circulation. La circulation dans ce secteur est très difficile.

7h58 : Plus de blocages sur les ponts autour de Perrache

La circulation a pu reprendre sur les ponts autour de Perrache après l'intervention des forces de l'ordre. Le petit groupe de manifestants est désormais sur la rive droite du Rhône.

7h55 : Blocage au rond point de la Feyssine

Une centaine de manifestants sont présents à Villeurbanne, sur le rond point de la Feyssine. Ils bloquent actuellement la circulation dans le calme, en faisant un barrage filtrant.

7h45 : Circulation coupée sur la M7

La circulation est actuellement coupée sur la M7, juste avant le pont Gallieni, dans les deux sens de la circulation. Une intervention des forces de l'ordre est en cours.

#10septembre2025 La @PoliceNat69 intervient sur le pont Gallieni à #Lyon pour disperser un groupe hostile qui bloque actuellement la circulation.



⚠️ Évitez le secteur et suivez les consignes des autorités. https://t.co/L1rxe6lVTU — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) September 10, 2025

7h33 : Intervention toujours en cours pont Gallieni

L'intervention des forces de l'ordre est toujours en cours sur le pont Gallieni à Lyon alors que les manifestants tentent de bloquer la circulation. Au total, 1 300 gendarmes et policiers sont mobilisés dans le Rhône. 7 000 le sont à l'échelle régionale.

7h20 : 50 personnes réunies rond point de la Feyssine

Un deuxième rassemblement matinal avait lieu rond point de la Feyssine, à Villeurbanne. Environ 50 personnes sont sur place ce matin.

7h10 : Blocage de la circulation pont Gallieni

Le groupe se trouve désormais au niveau du pont Gallieni. La circulation est bloquée à ce niveau là et les forces de l'ordre sont sur place.

7h : 200 à 300 individus "très mobiles"

Selon la préfecture, c'est à présent 200 à 300 individus qui sont dans le secteur Charlemagne/place des Archives. Une intervention des forces de l'ordre est en cours dans le secteur.

6h50 : Intervention en cours sur la M7

Le groupe qui se situait sur la place des Archives s'est déplacé au niveau de la M7, toujours dans le secteur de Perrache. Une intervention des forces de l'ordre est en cours pour les déloger.

6h40 : Un groupe d'individus dispersés à Perrache

C'était le premier rassemblement prévu de la journée à Lyon. Les différents groupes appelant à "tout bloquer" ce mercredi 10 septembre avaient donné rendez-vous place des Archives, dans le 2e arrondissement de Lyon, à 6h30. Peu de temps après leur arrivée, un groupe d'individus d'environ 150 personnes a été dispersé par les forces de l'ordre.