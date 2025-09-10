Actualité
Des policiers pris à partie lors d'une intervention pour une agression à Villeurbanne

  • par Nathan Chaize

    • Trois personnes ont été interpellées à Villeurbanne après un vol qui a tourné au guet-apens pour les policiers intervenus.

    Dimanche vers 21 h 20, des individus s'en sont pris à des policiers qui intervenaient pour un vol dans un commerce. Selon Le Progrès, un commerçant venait d'être victime d'un vol sous la menace d'une arme, tandis que les forces de l'ordre sont parvenues à interpeller deux personnes.

    Les suspects se sont violemment rebellés, tandis que d'autres témoins de la scène se sont regroupés pour prendre à partie les policiers, notamment en leur jetant des projectiles.

    Les forces de l'ordre ont interpellé une troisième personne et ont fait usage de grenades lacrymogènes pour disperser les individus. Les trois suspects ont été placés en garde à vue. Une enquête a été ouverte.

    En direct. Blocages du 10 septembre à Lyon : un cortège sauvage de 8000 personnes autour de la place Guichard

