En marge du mouvement "Bloquons tout" prévu mercredi 10 septembre, 1 300 gendarmes et policiers seront mobilisés dans le Rhône. 82 actions de tous types sont prévues dans la région.

Enseignes barricadées, première interpellation à Caluire... A moins de 24 h de la mobilisation du 10 septembre, les premiers signes du mouvement "Bloquons tout" commencent à se faire ressentir dans la métropole de Lyon. Alors que la préfète du Rhône avait annoncé que "la police nationale serait pleinement mobilisée le 10 septembre", nous connaissons les chiffres officiels concernant les dispositifs de sécurité déployés.

82 actions prévues dans la Région

Au total, 1 300 gendarmes et policiers seront mobilisés dans le Rhône. 7 000 le seront à l'échelle régionale. Selon les informations de la préfecture, les centaures sont prépositionnés "pour être utilisés si nécessaire." Les centres opérationnels sont activés, tandis que des échanges étroits avec l'autorité judiciaire sont mis en place.

Un échange avec la CCI, permettant aux commerçants d'anticiper les mesures de sécurité, est également déployé. Du "rassemblement banal" aux actions de blocage "potentiellement violentes", la préfecture du Rhône envisage 82 actions dans la région.

En raison d'une absence de déclaration d'une quelconque grève et donc d'interlocuteur, les médiations et désescalades ne seront pas possibles. "Un dispositif exceptionnel, adaptable, réactif, mobile et fort" sera donc déployé "conformément aux consignes ministérielles : débloquer, disperser, interpeller", informe la préfecture du Rhône.

Parmi les nombreux rassemblements prévus, la CGT donne rendez-vous à 12h sur la place Guichard dans le 3e arrondissement pour "un moment d’expression collective et spontanée sur le ras le bol d’un gouvernement au service du patronat". Des piquets de grève se tiendront dès 8 h à l'hôpital Edouard Herriot (3e) et dès 10 h devant l'usine Arkema Pierre-Bénite. Selon nos confrères de France 3, certains groupes appellent sur les réseaux sociaux à bloquer les nœuds autoroutiers aux entrées de Lyon.

