Lors d'un contrôle des gendarmes du Rhône, un conducteur a été verbalisé et son véhicule immobilisé. Ce dernier présentait une défaillance majeure de sécurité.

C'est une camionnette qui aurait pu provoquer un accident. Lors d'un contrôle de circulation, les gendarmes de la brigade motorisée de Villefranche-sur-Saône ont intercepté une camionnette utilitaire qui présentait une défaillance majeure de sécurité.

En effet, le pneumatique arrière droit du véhicule était très fortement usé. Face à ce constat, les gendarmes ont immédiatement immobilisé le véhicule et une amende forfaitaire de 135 euros a été dressée à l'encontre du conducteur du véhicule.

Pour pouvoir reprendre la route au volant de son utilitaire, le conducteur devra remplacer ses pneus.