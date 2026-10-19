Émeutes du 17 octobre à Lyon: un couvre-feu instauré en Presqu'île dès ce lundi 21 heures

©PHOTOPQR/LE PROGRES/Maxime JEGAT – Lyon 14/10/2020 – Illustration couvre-feu ‡ Lyon le 14 octobre 2020 -Une jeune femme seule rue du Palais Grillet ‡ Lyon ce jeudi soir aprËs l’annonce de la mise en ?uvre d’un couvre-feu ‡ Lyon. Dans le cadre de la lutte contre le covid-19, le PrÈsident de la RÈpublique Emmanuel Macron a en effet annoncÈ la mise en place d’un couvre-feu de 21h ‡ 6h en Ile de France et dans 8 mÈtropoles du pays dont Lyon. Le couvre-feu sera effectif ‡ partir de samedi. (MaxPPP TagID: maxnewsworldfive280311.jpg) [Photo via MaxPPP]

La préfecture du Rhône annonce qu'un couvre-feu est instauré dès ce lundi 19 octobre à partir de 21 heures et jusqu'à demain 6 heures en Presqu'île de Lyon après les émeutes survenues samedi 17 octobre lors de la manifestation.

Après les émeutes qui ont touché la France ce samedi 17 octobre en marge de la manifestation contre la vie chère, Matignon annonce une série de couvre-feux localisés dans plusieurs villes de France. Après Lille, Paris et Nice, la préfecture du Rhône annonce qu'un couvre-feu et qu'un arrêté d'attroupement sont pris dès ce lundi soir.

Selon l’arrêté préfectoral, l'interdiction de se regrouper concerne tous les cortèges, défilés, attroupements et rassemblements revendicatifs sur voie publique jusqu'à 21 heures. Les bars, restaurants, cinémas et salles de spectacles restent ouverts, tandis que la circulation des transports en commun et des véhicules demeure possible. Plusieurs dérogations vont être mises en place pour les déplacements nécessaires, de santé, pour motif familial, le transit sans arrêt à bord d'un véhicule sur les axes routiers traversant le périmètre concerné, les déplacements des agents publics et des personnes participant à une mission de service public ou d'intérêt général, des journalistes ou élus dans le cadre de leur activité.

Ces mesures s'appliquent dans les secteurs suivants, les voies et places délimité au nord par la rue Constantine, place des Terreaux (exclue), la rue Joseph Serlin à l'est par le quai Jean-Moulin et le quai Jules-Courmont, quai Gailleton, (rive droite du Rhône), au sud par le cours de Condé, à l'ouest par le quai Joffre, quai Tilsitt, le quai des Célestins, Saint-Antoine et quai de la pêcherie (rive gauche de la Saône). Les ponts franchissant le Rhône et la Saône et desservant ces secteurs sont exclus du périmètre. Les forces de sécurité sont d'ores et déjà sur le terrain et procéderont à tous les contrôles permettant de s’assurer de la justification de la présence dans le périmètre.

Couvre-feu dès 21 heures

Le couvre-feu sera quant à lui effectif de 21 heures heures à 6 heures mardi matin. Il concerne la rue Constantine, la rue Joseph Serlin à l'est par le quai Jean-Moulin, le quai Jules Courmont, le quai du Dr. Gailleton, au sud par la rue de Condé, à l'ouest par le quai Maréchal Joffre, le quai Tilsitt, le quai des Célestins, les quais Saint-Antoine et de la Pêcherie (rive gauche de la Saône). La place des Terreaux est exclue, mais Bellecour est incluse dans le périmètre.

Pour rappel, cela fait suite aux séries de dégradations et pillages commis en Presqu’île. Selon la Ville de Lyon, plus de 200 commerces ont été vandalisés, dont 157 en centre-ville. 160 interpellations suivies de garde à vue ont été réalisées sur la seule journée de samedi et une quarantaine d’autres ont été effectuées depuis, indique enfin la préfecture du Rhône.

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