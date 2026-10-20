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Le campus Porte des Alpes de l’université Lyon 2. @Université Lumière Lyon 2

L’UNI accuse une enseignante de Lyon 2 de privilégier les manifestations aux cours

  • par Corentin Lucas

    • Dans un communiqué, l’UNI accuse une enseignante en droit de ne pas assurer ses cours et d’envoyer des mails pour relayer des informations militantes. Le syndicat étudiant de droite réclame des sanctions disciplinaires.

    La contestation se poursuit à l’Université Lumière Lyon 2, où le blocage des campus situés sur les Berges du Rhône et Porte des Alpes perturbe les cours depuis plusieurs semaines. Dans un communiqué, l’UNI Lyon, syndicat étudiant de droite, évoque le cas d’une enseignante en droit, qu’il accuse d’"abandonner ses étudiants" pour militer.

    Selon l’organisation, les étudiants concernés n’auraient pu suivre "qu’un ou deux cours" sur une dizaine de séances prévues depuis le début de l’année universitaire. L’UNI reproche également à l’enseignante d’avoir utilisé sa boîte mail professionnelle pour informer ses étudiants de la reconduction de la grève, les inviter à la rencontrer sur un piquet de grève et leur signaler une journée de conférences-débats à la Bourse du Travail. Un fait catégorisé comme "une violation caractérisée de la charte informatique et de la déontologie du service public" par l’organisation.

    Lire aussi : Face aux blocus, l’université Lyon 2 privilégie le dialogue avec les manifestants malgré la colère de certains étudiants

    L’UNI réclame des sanctions disciplinaires

    Dans son communiqué, l’UNI Lyon déploie donc la charte informatique de Lyon 2, qui prévoit que les moyens informatiques mis à disposition des personnels doivent être utilisés "à des fins professionnelles en ce qui concerne les personnels et assimilés", selon l’article 2.2. L’organisation considère que cette règle n’a pas été respectée par l’enseignant et demande à la présidente de l’université, Isabelle von Bueltzingsloewen d’engager "sans délai" des poursuites disciplinaires et exige le rétablissement "immédiat" de tous les enseignements.

    "En l’absence de réaction et de sanctions exemplaires, ce dossier sera transmis directement au rectorat de région académique et au Ministère de l’Enseignement supérieur", prévient l’Union nationale inter-universitaire dans son communiqué.

    Lire aussi : "Dérives islamo-gauchistes" à Lyon 2 : l’État donne raison à Laurent Wauquiez et diligente deux enquêtes

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