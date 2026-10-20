Haute-Savoie : où devrait passer le Tour de France 2027

Une étape 100 % haut-savoyarde entre Annecy et Sallanches, en répétition avant les Mondiaux 2027 : ce que disent les rumeurs sur le Tour de France.

Le parcours officiel du Tour de France 2027 sera officiellement dévoilé le jeudi 22 octobre mais les rumeurs se multiplient sur internet autour des possibles villes d’arrivées d’étape. Elles dessinent un scénario plutôt favorable pour la Haute-Savoie qui devrait se tailler la part belle dans un tracé moins généreux que l’an passé avec les Alpes. Comme en 2026, la Haute-Savoie devrait accueillir une journée de repos. Après Thonon-les-Bains, ce serait cette fois à Annecy que les coureurs rechargeraient leur batterie entre deux étapes de montagne. L'impact est plus intéressant économiquement que sportivement pour la préfecture de Haute-Savoie.

Une répétition générale avant les Mondiaux 2027

S’ensuivrait selon les rumeurs une étape à 100% sur les routes du département de la Haute-Savoie entre Annecy et Sallanches. Il devrait s’agir d’un clin d’oeil et d’une répétition grandeur nature des championnats du monde 2027 qui se tiendront autour de la côte de Domancy à la fin du mois d’août. La grande boucle est déjà passée à trois reprises à Sallanches mais la commune n’a jamais acceuilli d’arrivée comme cela devrait être le cas le 13 juillet prochain. Le peloton partira au matin de la 11e étape de Cluses pour se diriger vers la station des Saisies, en Savoie, dans ce qui devrait être l’étape reine dans les Alpes en ce jour de fête nationale. L’itinéraire pourrait alors passer par quelques uns des cols mythiques de la Haute-Savoie.

