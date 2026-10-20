Émeutes du 17 octobre à Lyon : plusieurs dizaines de personnes condamnées à des peines de prison

Suite aux dégradations et pillages survenus dans la Presqu’île de Lyon le 17 octobre, le parquet informe que 199 personnes ont été interpellées. Plusieurs dizaines ont déjà été condamnées à des peines de prison, dont certaines fermes.

Dans un communiqué diffusé ce mardi 20 octobre, le parquet de Lyon a actualisé le bilan des procédures engagées suite aux dégradations et pillages commis le 17 octobre, en marge du rassemblement contre la vie chère. Depuis samedi, 199 personnes ont été interpellées sur le ressort du parquet. Le procureur de la République de Lyon, Thierry Dran, indique que 25 personnes ont été déférées lundi 19 octobre.

Parmi elles, 21 majeurs et quatre mineurs. Parmi les majeurs, huit ont été poursuivis en comparution immédiate pour des faits de vol aggravé, de recel, de dissimulation du visage "sans motif légitime" lors d’une manifestation accompagnée de troubles à l’ordre public ou de "violences volontaires" sur des policiers.

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Des peines de prison ferme prononcées

Lors de l’audience du lundi, six prévenus ont été condamnés à des peines de prison ferme comprises entre quatre et sept mois, ainsi qu’à des peines de prison avec sursis allant de huit à douze mois. Trois personnes condamnées à une peine ferme ont été directement incarcérées à l’issue de l’audience. Le tribunal a également prononcé cinq interdictions de séjour, pour des durées de deux à trois ans. Pour deux condamnés, ces interdictions peuvent s’étendre à l’ensemble du département du Rhône.

Douze autres personnes ont été poursuivies dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Les faits reprochés : participation à un groupement formé en vue de préparer des violences ou des dégradations, vols aggravés ou recel. Quatre d’entre elles ont été condamnées à des peines de prison ferme de sept à dix mois. Sept autres ont reçu des peines de sursis probatoire de 12 à 24 mois, assorties d’une interdiction de paraître rue de la République, à Lyon. Deux prévenus en situation irrégulière ont aussi été condamnés à une interdiction du territoire national pendant deux ans.

Le parquet de Lyon indique avoir déféré 16 nouvelles personnes lundi et mardi, principalement dans le cadre de vols aggravés et de recels liés aux pillages. Deux sont mineurs et ont donc été présentés devant le juge des enfants. Treize des quatorze majeurs ont été poursuivis en comparution immédiate.

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