L’OL signe un partenariat de deux saisons avec une célèbre marque de boisson énergisante

L’Olympique Lyonnais a annoncé ce lundi 19 octobre la signature d’un partenariat avec Monster Energy pour deux saisons, jusqu’en juin 2028.

Un peu de vert à Lyon. Le club lyonnais a officialisé ce lundi 19 octobre un accord avec Monster Energy, marque spécialisée dans les boissons énergisantes. Le partenariat est prévu pour deux saisons minimum, jusqu’en juin 2028. Le but derrière cela est de développer des nouvelles animations pour l’expérience des supporters au Groupama Stadium.

Monster Energy est déjà bien représenté dans les sports à forte intensité, notamment sur les deux roues. La marque souhaite désormais renforcer sa présence dans le football français. "Nous sommes ravis d’accueillir Monster Energy parmi nos nouveaux partenaires officiels", déclare Thibaut Chatelard, responsable des revenus et du marketing de l’OL, dans un communiqué. "Ce partenariat va nous permettre d’offrir à nos supporters une dimension événementielle encore plus forte au Groupama Stadium et de continuer à faire rayonner le club au-delà du terrain."

Pour Florian Chevallier, vice-président du marketing West EMEA de Monster Energy : "Ce partenariat confirme notre ambition de faire vivre aux fans des expériences authentiques et de célébrer ensemble tout ce qui rend le football unique". Pour le moment, la marque et le club rhodanien n’ont pas donné d’exemples précis sur les animations qui seront proposées les jours de match.

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