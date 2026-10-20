Hélia Paukner nommée à la tête du Musée d’art contemporain de Lyon

Hélia Paukner succèdera à Isabelle Bertolotti en février prochain à la direction du Musée d’art contemporain de Lyon (MAC Lyon) et de la Biennale d’art contemporain.

C’est officiel, Hélia Paukner a été choisie pour prendre la direction du Musée d’art contemporain de Lyon et assurer la direction artistique de la Biennale d’art contemporain. Sa prise de fonctions est prévue le 1er février 2027 selon nos confrères du Progrès, à la suite du départ à la retraite d’Isabelle Bertolotti après huit années de présidence.

Une nouvelle directrice familière de Lyon

Depuis 2019, Hélia Paukner occupe le poste de conservatrice responsable du pôle art contemporain au Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem), à Marseille. Pour autant, elle connait déjà bien la capitale des Gaules, puisqu’elle a étudié à l’École normale supérieure de Lyon entre 2003 et 2008, avant de compléter sa formation à l’École du Louvre et à Sciences Po Paris. En 2016, son parcours l’a conduit au Musée des Beaux-Arts.

Désormais, Hélia Paukner sera à un poste ô combien important dans l’organisation culturelle lyonnaise, puisqu’elle devra gérer le Musée d’art contemporain et la Biennale, un évènement international.

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