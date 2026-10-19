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Les allées du Sirha 2025. @Nicolas Rodet

Daniel Boulud annoncé pour les 40 ans du Bocuse d’Or au Sirha Lyon 2027

  • par Corentin Lucas

    • Le Sirha Lyon a dévoilé ce lundi 19 octobre les grandes lignes de sa prochaine édition, organisée du 21 au 25 janvier à Eurexpo. Pour les 40 ans du Bocuse d’Or, le chef Daniel Boulud sera président d’honneur du concours, tandis que Cyril Lignac dirigera la Coupe du Monde de la Pâtisserie.

    À l’occasion d’une conférence de presse organisée ce lundi 19 octobre, les organisateurs du Sirha Lyon 2027 ont présenté les nouveautés de la 23e édition du rendez-vous international consacré à la restauration, à l’hôtellerie et à l’alimentation. Pour rappel, le salon se tiendra du 21 au 25 janvier prochain à Eurexpo Lyon.

    Cette édition sera marquée par le 40e anniversaire du Bocuse d’Or, concours créé à Lyon en 1987 par Monsieur Paul. La grande finale se déroulera les dimanche 24 et lundi 25 janvier. 24 équipes, issues des sélections organisées à travers le monde, s’affronteront devant le chef Daniel Boulud, tout juste nommé président d’honneur. Le concours mettra à l’honneur le poulet de Bresse. Les candidats devront également proposer deux créations inspirées du vol-au-vent "exprimant l’identité culinaire et le patrimoine gastronomique de leur pays", ainsi que seize garnitures individuelles à base de pomme de terre.

    Daniel Boulud
    Daniel Boulud. @LC

    Lire aussi : Sirha Lyon : une fréquentation record pour l'édition 2025

    Cyril Lignac à la tête de la Coupe du Monde de la Pâtisserie

    De son côté, Cyril Lignac assurera la présidence d’honneur et celle du jury de la Coupe du monde de la Pâtisserie. Pour sa 20e édition, elle aura lieu les vendredi 22 et samedi 23 janvier. 20 équipes nationales participeront à cette finale, après une sélection parmi les clubs de pâtisserie du monde entier. Chaque équipe sera composée d’un chocolatier, d’un spécialiste du sucre et d’un maître glacier. Les candidats auront neuf heures pour réaliser 48 desserts de dégustation et trois pièces artistiques. Plusieurs épreuves sont prévues, dont une interprétation du vacherin autour des fruits, des créations de saint-honoré et une épreuve chocolat consacrée au thème "héritage et cultures".

    Pour cette 23e édition du Sirha, quatre nouveaux secteurs feront leur apparition : Hospitality Factory, Pizza World, Boissons et Gourmet. "Sirha Lyon change d’échelle pour affirmer pleinement sa vocation internationale", explique Luc Dubanchet, directeur général de Sirha Food. L’ambition est de faire du salon "un point de convergence pour les marchés, les expertises et les opportunités qui structurent la profession". Plus de 4 500 exposants et marques, 15 secteurs d’activité, huit scènes et 28 concours professionnels sont attendus sur plus de 150 000m2.

    Lire aussi : Le chef lyonnais installé à New York, Daniel Boulud, sacré "meilleur restaurateur" du monde

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