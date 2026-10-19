Présence policière renforcée, aides financières… La Ville de Lyon annonce des mesures pour les commerces après les émeutes

La Ville de Lyon annonce prendre une série de mesures afin de venir en aide au "plus de 200 commerces" touchés lors des violences commises le samedi 17 octobre en marge de la manifestation contre la vie chère.

Après que la Métropole de Lyon a annoncé ce lundi débloquer une enveloppe de 10 millions d’euros pour venir en aide aux commerçants sinistrés lors des émeutes de samedi 17 octobre, la Ville de Lyon dévoile elle aussi une série de mesures d’accompagnement.

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Doublement des effectifs de police, illuminations de Noël prises en charge

Selon la municipalité, ce sont bien "plus de 200 commerces" qui ont été touchés par des faits de violence, dont "157 sur la Presqu’île", indique-t-elle dans un communiqué. Parmi les premières réponses apportées, la Ville de Lyon annonce que la présence de la police municipale sera renforcée dans les rues commerçantes, avec un doublement des effectifs dans les secteurs concernés. Les illuminations de Noël seront également prises en charge à hauteur de 100 000 euros, "de manière à accompagner les commerçants dans l’animation des quartiers à l’approche des fêtes de fin d’année", souligne encore la collectivité. La Ville de Lyon souhaite par ailleurs "tout mettre en œuvre" pour que les commerçants puissent bénéficier des aides nécessaires pour réaliser les travaux de reconstruction et pouvoir rouvrir leur établissement avant la Fête des Lumières, qui se tiendra du samedi 5 au mardi 8 décembre. La vente à emporter sera facilitée dans les rues où les conditions le permettront, "pour que les restaurateurs puissent profiter de l’affluence générée par la manifestation."

La Ville de Lyon offrira aussi la possibilité aux commerçants d’ouvrir jusqu’à douze dimanches en 2027, "soit le plafond annuel autorisé". La mesure sera soumise au vote lors du conseil municipal de décembre. L’augmentation des tarifs relatifs aux occupations des espaces publics, c’est-à-dire les terrasses, est par ailleurs repoussée.

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Un dispositif d’informations mis en place avec la préfecture

Parmi les autres mesures annoncées, les agents municipaux seront présents au guichet unique mis en place à la Chambre d'industrie et de commerce (CCI) de Lyon ce mercredi 21 octobre afin d’aider les commerçants dans leurs démarches administratives et de faciliter l’accès à certains dispositifs. La Ville de Lyon travaille aussi en lien avec la préfecture du Rhône à la mise en place d’un dispositif d’information en temps réel pour les commerçants, "sur le modèle de la coordination déployée lors du mouvement des Gilets jaunes, afin de faciliter la circulation des informations et l’anticipation des situations à risque", poursuit la collectivité.

Le maire de Lyon, Grégory Doucet, a enfin demandé la création d’un fonds exceptionnel de solidarité nationale auprès du gouvernement. La demande sera portée à l’occasion du rendez-vous avec le Premier ministre, Sébastien Lecornu. Pour l’heure, aucune date n’a été établie. Éric Lambert, adjoint au maire délégué à l’économie et au commerce, a quant à lui reçu ce lundi matin les associations de commerçants touchées par les événements afin de recueillir leurs préoccupations et d’échanger sur les réponses à apporter. "De nouvelles rencontres seront organisées pour suivre l’évolution de la situation et adapter les mesures aux besoins identifiés", conclut la Ville de Lyon.

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