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La sécheresse continue de s’aggraver en cette fin septembre en Auvergne-Rhône-Alpes. (JEFF PACHOUD/ARCHIVES AFP)

Sécheresse dans la Drôme : 2,3 millions d'euros d'allègements fiscaux et de nouvelles aides aux agriculteurs

  • par LR

    • Après les épisodes de canicule et de sécheresse de cet été, l'État annonce de nouvelles mesures pour soutenir les exploitations agricoles de la Drôme. Prêts à taux zéro, aides au carburant et dégrèvements fiscaux sont notamment prévus.

    Face aux conséquences de la sécheresse sur les exploitations agricoles, le gouvernement renforce son plan d'urgence annoncé début septembre. Dans la Drôme, plusieurs dispositifs doivent permettre de soulager la trésorerie des agriculteurs et de compenser une partie des pertes subies cet été.

    Parmi les principales mesures, les exploitants pourront bénéficier de prêts de trésorerie à taux zéro, d'un montant maximal de 50 000 euros sur deux ans. L'État prendra en charge les intérêts, dans la limite de 2 500 euros par exploitation. Un accompagnement spécifique est également prévu pour les agriculteurs installés depuis moins de cinq ans.

    354 communes concernées par des dégrèvements

    Autre mesure importante, des dégrèvements automatiques de taxe foncière sur les propriétés non bâties seront appliqués dans 354 communes drômoises, pour un montant total de 2,3 millions d'euros. Ces allègements concernent les prés, les terres labourables et les vignes touchés par les pertes de récolte. Aucune démarche individuelle n'est nécessaire pour les parcelles retenues. Les agriculteurs dont les pertes sont plus importantes pourront toutefois déposer une demande complémentaire.

    La date limite de paiement de cette taxe est par ailleurs exceptionnellement repoussée au 15 novembre 2026.

    Des aides au carburant et aux engrais prolongées

    La préfecture annonce également la réouverture pendant deux mois des guichets d'aide au gazole non routier agricole pour les consommations d'avril, mai et juin. Dans la Drôme, 125 472 euros ont déjà été versés au titre des dossiers traités.

    Enfin, le dispositif exceptionnel d'aide à l'achat d'engrais azotés reste accessible jusqu'au 31 décembre. Les exploitants peuvent désormais déposer un bon de commande avant de transmettre leur facture acquittée pour obtenir le versement de l'aide.

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