Théâtre des Célestins : danser avec un corps hors norme

Défiant les codes de la danse et les lois de la physique, jouant sur la notion de double et d’ombre avec des procédés scénographiques, Sofiane Chalal mêle une gestuelle puissante qui tient du hip-hop et une autre, plus fragile, du mime pour se livrer tel qu’il est : un artiste à part entière !

Né à Maubeuge en 1986, Sofiane Chalal se passionne dès l’âge de 7 ans pour la danse, évoluant d’abord dans la galaxie hip-hop et les battles pour ensuite se frotter au contemporain (il collabore notamment avec Farid Berki et Brahim Bouchelaghem).

Il se fait connaître via les réseaux sociaux sur lesquels il diffuse de nombreux courts métrages chorégraphiques à succès et développe de nombreux projets et performances inédites à travers le monde. On le découvre à Lyon dans le cadre du festival Karavel avec le solo Ma Part d’ombre, première pièce qu’il chorégraphie et danse avec son corps hors norme qu’il assume dans une société qui le stigmatise notamment via les réseaux sociaux.

Entre la vie quotidienne où on le traite de gros et la scène où il réussit à transcender cette image qu’on lui renvoie et qui change le regard des autres sur lui, il éprouve une dualité presque schizophrène, évoquant des sujets intimes reliés à ce corps à la fois allié et ennemi, stimulant ou douloureux.

Ma Part d’ombre - Sofiane Chalal – Les 23 et 24 octobre au théâtre des Célestins