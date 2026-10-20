Haute-Savoie : pose de la première du pôle multimodal des Glaisins

Le Grand Annecy a posé la première pierre du pôle d'échanges des Glaisins qui prévoit un parking de 470 places, une gare routière et vélos.

Le Grand Annecy organisé ce lundi 19 octobre, la pose de la première pierre de son futur pôle d'échanges multimodal (PEM) des Glaisins, à Annecy-le-Vieux. Conçu par l'agence parisienne Marc Mimram Architecture Ingénierie, l'équipement doit faciliter les déplacements entre le massif des Aravis, le parc d'activités des Glaisins et le centre d'Annecy. Les travaux ont débuté en juin 2026 et doivent s'achever courant 2028.

Un parking sur cinq niveaux pour 4 400 salariés

Le parc d'activités des Glaisins rassemble aujourd'hui environ 370 entreprises et 4 400 salariés. Le futur équipement prévoit un parking de 470 places réparties sur cinq niveaux, dont 265 réservées aux usagers des transports en commun, les autres étant destinées aux salariés du parc. Une gare routière accueillera plusieurs lignes de bus, et des équipements sont prévus pour les cyclistes. L'investissement global s'élève à 14,5 millions d'euros, dont 1,5 million pour les études et la maîtrise d'œuvre. L'État contribue à hauteur de 250 000 euros, au titre du Fonds vert. Le Grand Annecy a aussi sollicité la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Le Département de la Haute-Savoie soutient aussi financièrement le projet. Antoine Armand, maire d'Annecy et président du Grand Annecy, était présent.

Une pièce d'un puzzle plus vaste

Ce pôle sera completée par l'arrivée d'une ligne structurante de transports en commun. Un bus à haut niveau de service (BHNS) reliera Duingt, sur la rive ouest du lac, aux Glaisins en passant par le centre-ville d'Annecy à horizon 2029. Les documents de concertation du Grand Annecy chiffraient l'ensemble du réseau entre 496 et 600 millions d'euros.