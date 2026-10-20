La préfecture du Rhône renouvelle le couvre-feu et l’interdiction des rassemblements en Presqu’île de Lyon ce mardi

Bis repetitia pour ce mardi 20 octobre. Dans un communiqué, la préfecture du Rhône a annoncé le prolongement du couvre-feu et de l’interdiction des rassemblements revendicatifs sur une partie du centre-ville de Lyon.

Le calme est revenu en Presqu’île, mais les mesures de sécurité sont maintenues. Dans un communiqué publié ce mardi 20 octobre, la préfecture du Rhône annonce le renouvellement du couvre-feu nocturne et de l’interdiction des rassemblements revendicatifs dans une partie de la Presqu’île de Lyon, après les violences et les pillages du week-end dernier.

Selon les services de l’État, le couvre-feu appliqué dans la nuit de lundi à mardi a contribué au retour au calme. "Aucun trouble à l’ordre public n’a été constaté", indique la préfecture. Après un nouvel échange avec le maire de Lyon et une consultation des représentants des commerçants, des artisans ainsi que des professionnels de la restauration et de l’hôtellerie, le préfet du Rhône, Étienne Guyot, a décidé de reconduire les mesures.

L’interdiction des manifestations, cortèges, défilés, attroupements et rassemblements revendicatifs sur la voie publique s’applique ce mardi 20 octobre, de 16h à 21h.

Le couvre-feu interdit ensuite la circulation et la présence des personnes sur la voie publique de mardi à 21h jusqu’à mercredi 21 octobre à 6h. Les bars, restaurants, cinémas et salles de spectacles restent ouverts. Les transports en commun et la circulation des véhicules sont également maintenus. Le périmètre concerné couvre une partie de la Presqu’île, délimitée par la rue Constantine et la place des Terreaux au nord, les quais du Rhône à l’est, le cours de Verdun au sud et les quais de Saône à l’ouest. Les ponts franchissant le Rhône et la Saône sont exclus du dispositif.

Concrètement, il sera possible de se rendre dans les bars, les restaurants, les cinémas et les salles de spectacles avant 21h. Les forces de sécurité laisseront sortir les personnes du périmètre sur présentation d’un justificatif (paiement, place de cinéma, etc,...). "Le but est de trouver un équilibre entre la sécurité et le fonctionnement des commerces", nous précise la préfecture. Plusieurs dérogations sont prévues pour les déplacements entre le domicile et le lieu de résidence, les motifs médicaux ou familiaux impérieux, les missions de service public et l’exercice professionnel des journalistes.

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