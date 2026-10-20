Défilé de l’ultradroite à Lyon : "les règles doivent être les mêmes pour tous", dénonce Grégory Doucet

En marge d’un rassemblement organisé en soutien aux commerçants et aux forces de l’ordre, ce lundi soir sur la place Bellecour, 200 individus de l’ultradroite ont rejoint les personnes présentes avant de défiler dans les rues de la Presqu’île. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, condamne "fermement les slogans haineux" qui ont été scandés.

"La sécurité et la tranquillité des Lyonnaises et des Lyonnais doivent rester notre priorité", réagit ce mardi matin le maire de Lyon, Grégory Doucet. Cette déclaration intervient après que plusieurs dizaines d’individus, 200 selon l'édile lyonnais, appartenant à l’ultradroite se sont greffés aux manifestants présents hier soir place Bellecour, dans le 2e arrondissement, lors du rassemblement en soutien aux commerçants et aux forces de l’ordre sinistrés ou blessés lors des émeutes du samedi 17 octobre. Selon notre journaliste témoin de la scène, des slogans nationalistes tels que "Lyon, Lyon, anti-casseurs", "Français, réveille-toi, tu es ici chez toi" ou encore "La racaille en prison, libérez la ville de Lyon" ont été scandés.

Organisé à 20 heures, le rassemblement n’a toutefois pas été dispersé, n’ayant "pas pu prendre en compte l’arrêté anti-regroupement" pris aux alentours de 19 heures et ne présentant pas de risque de trouble à l’ordre public, indiquaient hier soir les services de la préfecture du Rhône. Une fois le rassemblement terminé, peu avant 21 heures, le cortège de l’ultradroite a toutefois pu défiler jusque dans la rue Victor-Hugo, soit en dehors du périmètre concerné par l’arrêté de couvre-feu qui débutait à 21 heures. Sur les vidéos prises par des témoins, des croix celtiques sont visibles sur les banderoles déployées. Le groupe s’est ensuite dispersé près de la place Carnot. "Aucun trouble à l’ordre public n’était alors signalé dans le court laps de temps de la déambulation de ce groupe", justifie ce mardi matin la préfecture du Rhône.

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"Je condamne fermement ce rassemblement et les slogans haineux qui y ont été scandés"

"Je condamne fermement ce rassemblement et les slogans haineux qui y ont été scandés", dénonce ainsi Grégory Doucet, qui estime qu’en ces "moments difficiles", "nous avons besoin d’apaisement, pas de nouvelles tensions." L’élu écologiste souligne par ailleurs que "les règles doivent être les mêmes pour tous", expliquant avoir renouvelé sa demande au préfet, Étienne Guyot, "d’appliquer vigoureusement les règles de l’État de droit" et sollicité le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, "pour qu’il garantisse l’ordre républicain."

Le préfet s’est également dit "furieux" par cette "volonté de récupération" par l’ultradroite et n’acceptera "aucune expression qui tombe sous le coup de la loi parce qu’elle constituerait un appel à la haine et tout attroupement qui générerait un trouble à l’ordre public", a-t-il déclaré.

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