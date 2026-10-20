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Le magasin Boulanger Porte des Alpes a été victime d’un pillage. @Maps

Près de Lyon : une enseigne d’électroménager victime d’un pillage à Porte des Alpes

  • par Corentin Lucas
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    • Le magasin d’électroménager Boulanger, situé dans la zone commerciale de Porte des Alpes à Saint-Priest, a été pillé dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 octobre.

    Simple coïncidence ou véritable lien avec les pillages du 17 octobre ? Le magasin Boulanger de Saint-Priest, situé au cœur de la zone commerciale de Porte des Alpes depuis le mois de juin, a été la cible d’un cambriolage dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 octobre.

    Les dégâts sont importants selon les informations de nos confrères du Progrès. La porte principale de l’établissement a été forcée et du matériel a été dérobé. Pour l’heure, le montant du préjudice n’est pas encore connu, mais la direction a déposé plainte.

    Une réouverture ce mardi ?

    Suite à cela, la direction de l’établissement spécialisé dans la vente d’électroménager a été contrainte de fermer temporairement ses portes. L’enseigne devait initialement rouvrir mercredi 21 octobre, selon un message adressé à sa clientèle. Pour autant, une reprise de l’activité dès ce mardi après-midi était envisagée, sous réserve de derniers ajustements liés à la sécurité.

    À noter que le magasin Boulanger des Cordeliers, victime des dégradations et pillages du 17 octobre, devait quant à lui rester fermé jusqu’à mercredi.

    Lire aussi : Émeutes du 17 octobre à Lyon : une cagnotte lancée pour aider les commerces de la Presqu’île

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