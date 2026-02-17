Lyon : les travaux de rénovation des escalators et des ascenseurs du réseau TCL lancés le 2 mars 

Près de 20 % des escaliers mécaniques et ascenseurs du réseau TCL sont en panne. (@GL)

Dans le cadre de son plan de rénovation et de modernisation du parc d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques du réseau TCL, Sytral Mobilités engagera le 2 mars prochain le volet industriel, soit le remplacement des équipements les plus anciens.

Acté en novembre dernier par le conseil d’administration de Sytral Mobilités, l’autorité organisatrice des transports en communs lyonnais (TCL), le plan de rénovation et de modernisation des escaliers mécaniques et des ascenseurs verra son volet industriel lancé le 2 mars prochain.

À cette occasion, les équipements les plus vieux du réseau seront remplacés, et ce, après une préparation minutieuse "compte tenu de l'ampleur du patrimoine et de la complexité technique des infrastructures". Coût estimé des opérations : 49 millions d'euros.

@GL

24 ascenseurs remplacés

Dans le détail, cela concernera d’abord le remplacement de 24 ascenseurs présents sur les quatre lignes de métro jusqu’en fin d’année 2027. Sur la ligne A, les stations Bellecour et Hôtel de Ville - Louis Pradel (également présente sur la ligne C) feront ainsi peau neuve. Sur la ligne B, cela concerna la station Saxe-Gambetta. La ligne D sera la plus impactée par ces travaux puisque 22 ascenseurs seront modernisés dans les stations Montplaisir-Lumière, Bellecour, Gorge de Loup, Grange Blanche, Vieux-Lyon, Parilly, Guillotière, Garibaldi, Sans Souci, Saxe-Gambetta et Laennec. Les travaux seront lancés en premier lieu dans les stations Montplaisir-Lumière, Bellecour puis Gorge de Loup. Des outils d’accompagnement seront par ailleurs mis en place pour les usagers, indique le réseau TCL.

Les opérations de remplacement de 23 escaliers mécaniques seront ensuite lancées en 2027 et se prolongeront jusqu’en 2029, annonce également Sytral Mobilités. Les travaux concerneront les mêmes stations citées précédemment.

En amont de ces travaux, deux nouveaux prestataires de maintenance spécialisés ont fait leur arrivée au 1er janvier. Pilotés par l’opérateur RATP Dev Lyon, ils ont pour mission "de renforcer l’entretien courant et d'accélérer les réparations sur le terrain", ajoute le Sytral.

Une communication renforcée

Afin d’aiguiller au mieux ses usagers durant ces travaux, le réseau TCL intensifie aussi sa communication : alertes personnalisées par SMS ou par notification, déploiement d’affiches informatives dans les stations impactées et sur les écrans iTCL, présence humaine renforcée entre 7 heures et 19 heures.

Toutes les informations sont d’ores et déjà disponibles sur le site et l’application TCL. le service Allô TCL est également disponible au 04 26 10 12 12, de 6 heures 22 heures, et priorise les appels provenant du menu "ascenseurs et escaliers mécaniques" pour les usagers confrontés à une difficulté d'accès sur le réseau.

