Actualité
Près de 20 % des escaliers mécaniques et ascenseurs du réseau TCL sont en panne. (@GL)

Lyon : les travaux de rénovation des escalators et des ascenseurs du réseau TCL lancés le 2 mars 

  • par Clémence Margall

    • Dans le cadre de son plan de rénovation et de modernisation du parc d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques du réseau TCL, Sytral Mobilités engagera le 2 mars prochain le volet industriel, soit le remplacement des équipements les plus anciens. 

    Acté en novembre dernier par le conseil d’administration de Sytral Mobilités, l’autorité organisatrice des transports en communs lyonnais (TCL), le plan de rénovation et de modernisation des escaliers mécaniques et des ascenseurs verra son volet industriel lancé le 2 mars prochain.

    À cette occasion, les équipements les plus vieux du réseau seront remplacés, et ce, après une préparation minutieuse "compte tenu de l'ampleur du patrimoine et de la complexité technique des infrastructures". Coût estimé des opérations : 49 millions d'euros. 

    Lire aussi : Escalators et ascenseurs en panne dans le métro à Lyon : le Sytral valide son large plan de modernisation

    @GL

    24 ascenseurs remplacés 

    Dans le détail, cela concernera d’abord le remplacement de 24 ascenseurs présents sur les quatre lignes de métro jusqu’en fin d’année 2027. Sur la ligne A, les stations Bellecour et Hôtel de Ville - Louis Pradel (également présente sur la ligne C) feront ainsi peau neuve. Sur la ligne B, cela concerna la station Saxe-Gambetta. La ligne D sera la plus impactée par ces travaux puisque 22 ascenseurs seront modernisés dans les stations Montplaisir-Lumière, Bellecour, Gorge de Loup, Grange Blanche, Vieux-Lyon, Parilly, Guillotière, Garibaldi, Sans Souci, Saxe-Gambetta et Laennec. Les travaux seront lancés en premier lieu dans les stations Montplaisir-Lumière, Bellecour puis Gorge de Loup. Des outils d’accompagnement seront par ailleurs mis en place pour les usagers, indique le réseau TCL. 

    Les opérations de remplacement de 23 escaliers mécaniques seront ensuite lancées en 2027 et se prolongeront jusqu’en 2029, annonce également Sytral Mobilités. Les travaux concerneront les mêmes stations citées précédemment. 

    En amont de ces travaux, deux nouveaux prestataires de maintenance spécialisés ont fait leur arrivée au 1er janvier. Pilotés par l’opérateur RATP Dev Lyon, ils ont pour mission "de renforcer l’entretien courant et d'accélérer les réparations sur le terrain", ajoute le Sytral. 

    Lire aussi : TCL. Pannes des ascenseurs et escalators : à Lyon, des associations dénoncent "une discrimination"

    Une communication renforcée 

    Afin d’aiguiller au mieux ses usagers durant ces travaux, le réseau TCL intensifie aussi sa communication : alertes personnalisées par SMS ou par notification, déploiement d’affiches informatives dans les stations impactées et sur les écrans iTCL, présence humaine renforcée entre 7 heures et 19 heures. 

    Toutes les informations sont d’ores et déjà disponibles sur le site et l’application TCL. le service Allô TCL est également disponible au 04 26 10 12 12, de 6 heures 22 heures, et priorise les appels provenant du menu "ascenseurs et escaliers mécaniques" pour les usagers confrontés à une difficulté d'accès sur le réseau.

    Lire aussi : TCL : Investissement record, dette... Les enjeux du budget 2026 du Sytral

    à lire également
    Pollution : une qualité de l’air toujours moyenne ce mardi à Lyon 

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Pollution : une qualité de l’air toujours moyenne ce mardi à Lyon  08:46
    Lyon : les travaux de rénovation des escalators et des ascenseurs du réseau TCL lancés le 2 mars  08:21
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Auvergne-Rhône-Alpes : trois départements en vigilance orange avalanches, huit en vigilance crues  07:55
    police Lyon
    Mort de Quentin Deranque à Lyon : cinq des six suspects identifiés, dont des membres de la Jeune Garde 07:40
    vue panorama lyon
    Météo : un mardi nuageux et humide, 10 degrés attendus à Lyon  07:17
    d'heure en heure
    Stéphane Guggino, directeur général de La Transalpine, est l'invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.
    Lyon-Turin : "Ce sont les retards qui coûtent cher" 07:00
    À Lyon, la gauche et les écologistes tentent d'incarner le "sérieux" face aux promesses d'Aulas 16/02/26
    Lyon : l'éclairage de la place Louis-Pradel a été rénové et retravaillé 16/02/26
    Mort de Quentin Deranque à Lyon : une enquête criminelle ouverte pour homicide volontaire 16/02/26
    campus Ecully
    Métropolitaines 2026 : l'ancien maire d'Ecully quitte le groupe Grand Coeur Lyonnais 16/02/26
    Les locaux de la Banque de France à Lyon @Google Street View
    Auvergne-Rhône-Alpes : la Banque de France note un ralentissement dans l'industrie et le bâtiment 16/02/26
    Don Winslow
    Visé par des menaces, Don Winslow ne se rendra pas au festival Quais du Polar à Lyon 16/02/26
    Mort de Quentin Deranque : pas encore d'interpellation indique le procureur de Lyon 16/02/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut