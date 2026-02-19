Métropole de Lyon : Bruno Bernard défend son tramway Nord, un projet "réfléchi et utile"

Le président sortant de la Métropole de Lyon, candidat à sa réélection, a détaillé son projet de tramway pour desservir Caluire, Rillieux et Sathonay.

En stratège averti, Bruno Bernard le sait, son projet de tramway pour le plateau Nord ne devrait avoir d'impact significatif sur les voix à glaner dans une circonscription métropolitaine acquise à la droite. Mais le président écologiste sortant de la Métropole de Lyon, candidat à sa réélection en fait un argument pour défendre un projet "pas électoraliste, mais de bon sens, pour l'intérêt général".

"Proposition d'équilibre"

Il a détaillé ce jeudi les deux scénarios qui seront étudiés en cas de victoire aux élections des 15 et 22 mars, qui l'opposent notamment à la candidate LR-Coeur Lyonnais, Véronique Sarselli. Cette dernière promet pour sa part d'abandonner le projet de Tramway express de l'ouest lyonnais (TEOL), et de le remplacer par un métro E, qui relierait dans un premier temps Tassin et Bellecour, puis se poursuivrait ensuite jusqu'à l'aéroport Saint-Exupéry. Un projet à au moins 1,4 milliard d'euros pour sa première phase, puis plusieurs milliards d'euros pour la suite, qui mobiliserait l'intégralité de la capacité d'investissement du Sytral.

Bruno Bernard défend de son côté une "proposition d'équilibre" avec deux lignes structurantes, le TEOL et donc, le tramway nord. Un projet qu'il dit "réfléchi et utile", et dont les origines sont à chercher selon lui dans les résultats de la consultation métro lancée en 2021. "Il est ressorti que le besoin le plus important était une desserte du plateau Nord, mais une prolongation du métro B était globalement infaisable, estimée à environ 3 milliards d'euros", indique le candidat de la liste "Avançons ensemble".

Deux options sont ainsi posées sur la table pour desservir les quelque 85 000 habitants du plateau nord. Un premier tracé reliant Part-Dieu à Rillieux Ostérode uniquement en aérien, en passant par la montée des Soldats. L'option est estimée à environ 350 millions d'euros et pourrait voir le jour à horizon 2034. À noter que cette option aérienne pourrait également emprunter la route de Strasbourg plutôt que la montée des Soldats, laquelle pose de sérieuses question d'aménagement étant relativement étroite.

Des problématiques techniques sur la montée des Soldats

"Il y aura un travail technique à faire pour insérer le tramway. Nous aurons besoin de laisser les deux voies de circulation, nous devrons regarder comment on peut préempter un certain nombre de terrains, et éventuellement avoir un alternat sur la partie la plus étroite de l'axe, comme c'est le cas sur la ligne T6", indique Bruno Bernard. La création d'un parking-relais dans le quartier de l'Ostérode à Rillieux est envisagée peu importe l'option retenue.

Le second scénario, enterré entre Saint-Clair et Chemin Petit, conserve le même tracé avec éventuellement un arrêt en moins au niveau de la montée des Soldats. Son coût est estimé à environ 700 à 850 millions d'euros, pour une livraison qui pourrait intervenir à horizon 2040. "Il y a une demande importante et ancienne des habitants. Le scénario que je privilégie moi est plutôt celui qui arriverait en 2034", indique la tête de liste métropolitaine Fabrice Matteucci, également candidat à la mairie de Caluire-et-Cuire.

40 000 voyageurs par jour sont attendus, avec un temps de trajet estimé entre 25 et 30 minutes en fonction du scénario pour relier Rillieux-la-Pape à la Part-Dieu.