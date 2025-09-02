Un mardi entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 24 degrés attendus

Au lendemain d'une journée pluvieuse, le temps sec est de retour à Lyon avec une matinée lumineuse avant l'arrivée de nuages dans l'après-midi.

Ce mardi 2 septembre 2025, le temps sec est de retour à Lyon, au lendemain d'un lundi particulièrement agité. Après une matinée lumineuse, des nuages feront leur apparition en seconde partie de journée.

Côté températures, il fait 13 degrés ce mardi matin et le mercure grimpera jusqu'à 24 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs un peu justes pour la saison mais qui devrait augmenter mercredi et jeudi à Lyon avant le retour des orages.