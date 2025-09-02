Actualité
Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil (Photo : Lyon Capitale)

Un mardi entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 24 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • Au lendemain d'une journée pluvieuse, le temps sec est de retour à Lyon avec une matinée lumineuse avant l'arrivée de nuages dans l'après-midi.

    Ce mardi 2 septembre 2025, le temps sec est de retour à Lyon, au lendemain d'un lundi particulièrement agité. Après une matinée lumineuse, des nuages feront leur apparition en seconde partie de journée.

    Côté températures, il fait 13 degrés ce mardi matin et le mercure grimpera jusqu'à 24 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs un peu justes pour la saison mais qui devrait augmenter mercredi et jeudi à Lyon avant le retour des orages.

    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours plutôt bonne ce mardi

    Laisser un commentaire

