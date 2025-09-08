À partir du 28 octobre, l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry proposera une nouvelle liaison directe vers Pristina. La compagnie easyJet assurera deux vols par semaine vers la capitale du Kosovo.

Easyjet enrichit son offre hivernale au départ de Lyon avec une nouvelle ligne exclusive, opérée les mardis et vendredis jusqu’au 27 mars 2026, à destination de Pristina, au Kosovo. Elle permettra aux Lyonnaises et aux Lyonnais de découvrir les Balkans à partir du 28 octobre prochain.

"Promouvoir ces destinations en plein essor, c’est offrir plus de choix et contribuer à leur attractivité", souligne Easyjet dans un communiqué de presse. Pour la compagnie, cette ouverture s’inscrit dans une stratégie visant à démocratiser l’accès à des pays encore peu fréquentés mais riches en patrimoine et en paysages.

Les billets pour cette nouvelle destination au départ de Lyon sont déjà en vente sur le site internet de la compagnie.

