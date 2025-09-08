Actualité
Biennale des associations de Villeurbanne. (@Fiona Blair)

200 associations se dévoilent dimanche 14 septembre à la Biennale de Villeurbanne

  • par Nathan Chaize

    • La 9e édition de la Biennale des associations de Villeurbanne investit l'avenue Henri-Barbusse et la place Lazare-Goujon ce dimanche 14 septembre.

    Plus de 200 stands présenteront leurs actions dans tous les domaines : culture, sport, solidarité, transition écologique et éducation populaire. L'événement, gratuit et ouvert de 10 h à 17 h, permet aux associations de se faire connaître et de créer du lien.

    Une cinquantaine d'animations rythmeront la journée : ateliers d'entretien et d'autoréparation de vélos avec parcours d'obstacles, démonstrations de danse, de musique et de secourisme. L'Office du sport organisera des initiations sportives tandis qu'un espace dédié proposera peinture, dessin, jeux et créations numériques.

    Restauration assurée sur place avec foodtrucks et buvette. La liste complète des associations participantes est disponible sur wikilleurbanne.fr.

