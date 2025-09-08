Isère : Grenoble rend hommage à Lilian Dejean avec une fresque murale

Un an après le décès brutal de Lilian Dejean, agent de la propreté urbaine mort en service à 49 ans, la Métropole et la Ville de Grenoble ont choisi de commémorer sa mémoire à travers une fresque.

La disparition soudaine de Lilian Dejean, survenue boulevard Jean-Pain en septembre 2024, avait profondément marqué ses proches, ses collègues et l’ensemble de la population grenobloise. L'employé municipal à Grenoble avait été tué par balle alors qu'il essayait de retenir le conducteur d'une voiture responsable d'un accident de la circulation.

Pour honorer son engagement, la Métropole a initié un projet artistique financé en concertation avec sa famille. Cinq artistes ont proposé une œuvre, et c’est le projet de Valoushka qui a été retenu.

L’artiste a choisi de célébrer l’"aura" et le sourire de l’agent disparu en puisant dans la culture guadeloupéenne. La fresque met en avant l’hibiscus, fleur emblématique des Antilles symbolisant la fragilité et l’intensité de la vie, ainsi qu’un colibri, oiseau totem porteur de joie et messager entre vivants et ancêtres. La phrase inscrite, "Les héros tombent mais leur chute élève les consciences", résonnera comme un hommage à son courage.

La fresque sera dévoilée à l’occasion de la réouverture au public de la déchèterie Jacquard, programmée le 29 septembre, avant une inauguration officielle le 3 octobre.