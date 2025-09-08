Actualité
AGENCE GRENOBLE ALPES © PIERRE JAYET

Isère : Grenoble rend hommage à Lilian Dejean avec une fresque murale

  • par La Rédaction

    • Un an après le décès brutal de Lilian Dejean, agent de la propreté urbaine mort en service à 49 ans, la Métropole et la Ville de Grenoble ont choisi de commémorer sa mémoire à travers une fresque.

    La disparition soudaine de Lilian Dejean, survenue boulevard Jean-Pain en septembre 2024, avait profondément marqué ses proches, ses collègues et l’ensemble de la population grenobloise. L'employé municipal à Grenoble avait été tué par balle alors qu'il essayait de retenir le conducteur d'une voiture responsable d'un accident de la circulation.

    Pour honorer son engagement, la Métropole a initié un projet artistique financé en concertation avec sa famille. Cinq artistes ont proposé une œuvre, et c’est le projet de Valoushka qui a été retenu.

    L’artiste a choisi de célébrer l’"aura" et le sourire de l’agent disparu en puisant dans la culture guadeloupéenne. La fresque met en avant l’hibiscus, fleur emblématique des Antilles symbolisant la fragilité et l’intensité de la vie, ainsi qu’un colibri, oiseau totem porteur de joie et messager entre vivants et ancêtres. La phrase inscrite, "Les héros tombent mais leur chute élève les consciences", résonnera comme un hommage à son courage.

    La fresque sera dévoilée à l’occasion de la réouverture au public de la déchèterie Jacquard, programmée le 29 septembre, avant une inauguration officielle le 3 octobre.

    à lire également
    avion easyjet lyon (@VG)
    Easyjet reliera Lyon au Kosovo à partir du 28 octobre prochain

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Isère : Grenoble rend hommage à Lilian Dejean avec une fresque murale 16:21
    avion easyjet lyon (@VG)
    Easyjet reliera Lyon au Kosovo à partir du 28 octobre prochain 15:44
    200 associations se dévoilent dimanche 14 septembre à la Biennale de Villeurbanne 15:01
    Lyon : à la clinique Saint-Charles, une poudre suspecte découverte dans une enveloppe 14:14
    Cuisine festival gastronomie valence
    "Valence en gastronomie festival" revient dans la Drôme 13:40
    d'heure en heure
    Lyon : un octogénaire saute par la fenêtre de sa chambre à l'hôpital Edouard Herriot 13:00
    Saison culturelle au TNP : “le théâtre demeure un havre de paix” 12:25
    Nouveaux conflits autour de la Demeure du chaos à Saint-Romain-au-Mont-d'Or ? 11:44
    VOITURE RADAR LYON
    Des voitures radars à conduite externalisée déployées dans le Rhône dès septembre 11:10
    Glaces Moustache
    Lyon : l'artisan glacier "Moustache" offrira 100 boules de glace à ses premiers clients 10:35
    "Bye bye Bayrou" : un pot de départ organisé pour le Premier ministre à Lyon 09:57
    voiture police faits-divers
    Un arsenal découvert dans une cave de Valence : huit condamnations à Lyon 09:38
    Lyon : un réfugié palestinien menace de se suicider pour rapatrier sa famille 08:55
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut