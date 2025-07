Dès l'automne 2025, Easyjet annonce ouvrir quatre nouvelles lignes directe au départ de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Sharm El-Sheikh, Gran Canaria, Pristina et Tanger seront désormais accessible depuis Lyon.

Quatre nouvelles destinations qui devraient ravir les Lyonnaises et les Lyonnais désireux de découvertes touristiques. Easyjet annonce ce mardi 8 juillet l'ouverture en octobre prochain de quatre nouvelles lignes dont deux en exclusivité vers Sharm El-Sheikh (Égypte) et Pristina (Kosovo) et deux autres vers Tanger (Maroc) et Gran Canaria (Espagne).

Les vols seront assurés deux fois par semaine à partir du 28 octobre prochain : les mardis et samedis vers Sharm El-Sheikh et Tanger, les mercredis et samedis vers Gran Canaria, et les mardis et vendredis vers Pristina. Les billets pour ces nouvelles destinations sont déjà en vente sur le site de la compagnie aérienne.

Avec ces quatre nouvelles villes desservies, Easyjet propose désormais 52 lignes directes au départ de Lyon.