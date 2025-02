EasyJet renonce à la ligne Lyon-Reykjavik, boudée par ses clients

La ligne Lyon-Reykjavik ne sera finalement pas exploitée par easyJet cet été.

EasyJet ne proposera finalement pas de vols entre Lyon et la capitale islandaise, Reykjavik. Début janvier, la compagnie aérienne à petits prix avait pourtant annoncé qu'elle exploiterait cette ligne dès le 24 juin, les mardis et dimanches.

Mais selon nos confrères du Progrès, face au manque de demandes, easyJet a abandonné l'exploitation de cette route aérienne. "Tous les passages ayant réservé des billets ont été contactés par la compagnie et seront intégralement remboursés", indique-t-elle, sans exclure un retour de la ligne lors d'une prochaine saison.

Les quatre autres destinations annoncées en janvier, à savoir Bari et Brindisi en Italie, Essaouira au Maroc et Zadar en Croation seront quant à elles bien honorées. Les prix des billets sont fixés entre 35 et 50 euros TTC, suivant la destination choisie.

