Actualité
Tracteur
Des braseros et plusieurs barnums ont été installés sur l’autoroute.

Un agriculteur décède d'une crise cardiaque sur le blocage de la M7 au sud de Lyon

  • par La Rédaction

    • Un agriculteur est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi sur le blocage de la M7 au sud de Lyon. Il a été victime d'un malaise cardiaque.

    Selon nos confrères de BFM Lyon, un agriculteur a perdu la vie dans la nuit de jeudi à vendredi sur la M7 à hauteur de Pierre-Bénite alors qu'il participait au blocage de l'autoroute depuis le début de la semaine au sud de Lyon.

    A lire aussi : Au sud de Lyon, la M7 bloquée par les agriculteurs mobilisés pour "la survie de l'agriculture"

    L'ouvrier agricole de 57 ans a été pris de douleurs thoraciques aux alentours de 3h30 du matin avant de faire un malaise cardiaque. Le Samu et les pompiers, mobilisés sur place, n'ont pas réussi à réanimer la victime.

    Depuis lundi matin des agriculteurs bloquent la M7 pour dénoncer la mauvaise gestion de la crise agricole liée notamment à la dermatose nodulaire bovine et le traité Mercosur qui sera voté ce vendredi au niveau européen.

    À Lyon, un jeune artisan de la Croix-Rousse sacré meilleure galette du Rhône

