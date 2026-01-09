Des braseros et plusieurs barnums ont été installés sur l’autoroute.

Un agriculteur est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi sur le blocage de la M7 au sud de Lyon. Il a été victime d'un malaise cardiaque.

Selon nos confrères de BFM Lyon, un agriculteur a perdu la vie dans la nuit de jeudi à vendredi sur la M7 à hauteur de Pierre-Bénite alors qu'il participait au blocage de l'autoroute depuis le début de la semaine au sud de Lyon.

L'ouvrier agricole de 57 ans a été pris de douleurs thoraciques aux alentours de 3h30 du matin avant de faire un malaise cardiaque. Le Samu et les pompiers, mobilisés sur place, n'ont pas réussi à réanimer la victime.

Depuis lundi matin des agriculteurs bloquent la M7 pour dénoncer la mauvaise gestion de la crise agricole liée notamment à la dermatose nodulaire bovine et le traité Mercosur qui sera voté ce vendredi au niveau européen.