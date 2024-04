La compagnie aérienne easyJet ouvre deux nouvelles lignes en direction de la Grèce et de la Hongrie au départ de l'aéroport de Lyon.

L'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry n'en finit pas de voir son offre être étoffée. La compagnie aérienne easyJet va ouvrir deux nouvelles lignes au départ de Lyon pour l'été 2024, portant à 49 le nombre de destinations desservies par la compagnie orange à Lyon.

A partir de 35 €

A partir du 21 août, elle proposera deux vols par semaine en direction de Budapest en Hongrie, les mercredis et samedis. Dès le 30 juin, il sera possible de rejoindre la ville de Héraklion en Grèce avec un vol par semaine le dimanche. Les billets sont dès à présent en vente à partir de 35 € pour la Grèce et 40 € pour la Hongrie. A noter que la ville de Héraklion ne sera desservie qu'en période estivale indique easyJet.

EasyJet desservira en exclusivité la capitale hongroise en vol direct depuis Lyon. (@Pexels)

"Grâce à ces deux nouvelles dessertes, les Lyonnais pourront découvrir Budapest, perle du Danube, qui allie histoire, architecture grandiose et panoramas époustouflants et Héraklion, trésor de l'Antiquité niché au cœur de la Crète, où les vestiges mythiques de la civilisation minoenne rencontrent la vie animée d'une ville portuaire vibrante", se félicite easyJet.

