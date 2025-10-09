Actualité
cocktail
@Pexels – Magda Ehlers

Classement 2025 des meilleurs bars du monde : Lyon brille par son absence

  • par LC
  • 1 Commentaire

    • Le palmarès 2025 des World’s 50 Best Bars a été dévoilé. Si plusieurs établissements parisiens y figurent, aucun bar de Lyon n’a décroché sa place.

    Le classement des World’s 50 Best Bars, référence internationale pour les amateurs de mixologie, a été publié cette semaine. Comme chaque année, il met à l’honneur les meilleures adresses de cocktails au monde, reconnues pour leur créativité et leur influence.

    Si la France reste présente dans le top 50 grâce à plusieurs bars parisiens, trois précisément - Le Bar Nouveau, Le pub de Cambridge et Danico - aucun établissement lyonnais n’a été retenu, ni dans ce palmarès ni dans la liste élargie de 51 à 100.

    Un constat amer pour la capitale de la gastronomie, qui brille par ses restaurants mais peine encore à s’imposer sur la scène internationale du cocktail. Pourtant, Lyon a des bases solides pour prétendre à une réputation dans les cocktails : bars créatifs, talents locaux reconnus. Mais, Lyon n’est pas encore "célèbre mondialement" pour ça — l’absence dans les classements internationaux en est la preuve.

    Reste à voir si les nouvelles adresses ouvertes récemment à Lyon sauront changer la donne dans les prochaines éditions.

    Lire aussi : On a testé pour vous la mixologie à Lyon

    Ce village du Beaujolais lance un appel aux dons pour sauver son église

