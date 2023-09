Easyjet ouvre deux lignes vers le Maroc et la Jordanie depuis Lyon

La compagnie Easyjet ouvre deux lignes à destination du Maroc et de la Jordanie depuis Lyon.

Au lendemain de l'annonce de l'ouverture d'une nouvelle liaison entre Lyon et Prague, ce mardi 5 septembre, la compagnie low-cost Easyjet annonce le renforcement de son offre hivernale depuis l'aéroport Lyon Saint-Exupéry. Deux lignes internationales à destination de Rabat au Maroc et d'Aqaba en Jordanie ouvriront en novembre et décembre. Les billets sont d'ores et déjà en vente.

Entre 40 et 45 euros l'aller simple

La compagnie reliera le hub lyonnais et Aqaba, ville côtière de Jordanie, dès le 16 décembre 2023. En moyenne, le billet aller coûtera 40 euros, à raison d'un vol par semaine, les samedis. En parallèle, la ligne desservant Rabat, capitale du Maroc sera disponible à partir de 45 euros, dès le 1er novembre 2023. Trois vols par semaine, les mercredis, jeudis et samedis seront affrétés.

Ces nouveautés s’ajoutent à deux autres lignes hivernales déjà annoncées cet été, pour Birmingham et Liverpool.