Drôme : les plus grosses fortunes professionnelles drômoises 2026

Comme chaque année, le magazine Challenges sort son palmarès des 500 ultra-riches de France. Une famille drômoise s'illustre dans le classement

Pour faire partie du club des 500 plus grandes fortunes françaises, il faut désormais avoir une fortune minimale d'inclusion de 250 millions d'euros.

Le pays compte 153 milliardaires dans ce classement. En cumulé, les 500 premières fortunes du pays détiennent 1 076 milliards d'euros, contre 1 279 milliards l'année dernière, un recul dû notamment aux chutes de la famille Dassault (-7,9 milliards) et des propriétaires d'Hermès (-49,4 milliards), qui perdent la première place du classement. La plus grosse fortune française est de nouveau Bernard Arnault (et sa famille), qui détient LVMH, avec 121 200 millions d'euros, contre 116 700 millions l'année dernière.

À l'échelle drômoise, une seule fortune a pu être clairement rattachée au département, celle de Delphine André et sa famille, à la tête du Groupe Charles André (transport et logistique, siège à Montélimar), avec 725 millions d'euros.

Rang national Nom Entreprise Fortune (millions d'euros) 203 Delphine André et sa famille Groupe Charles André 725

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