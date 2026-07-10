Feux d'artifice, sécurité et circulation : tout ce qu’il faut savoir sur le 14 juillet à Lyon

Pour ce 14 juillet 2026, le spectacle "Spectra" illuminera le ciel de Lyon pendant 22 minutes. La circulation sera, elle, adaptée tout au long de la journée. On fait le point.

Les célébrations du 14 juillet se dévoilent. Après "Lyon au plus près des étoiles", c’est "Spectra" qui brillera dans le ciel de Lyon, depuis la basilique de Fourvière, pour la Fête nationale. Les festivités débuteront à 23 heures et s’étaleront sur 22 minutes, sans temps mort. Dans un communiqué diffusé ce vendredi, la Ville de Lyon décrit ce spectacle comme "un voyage lumineux, une célébration des couleurs et de l’énergie pyrotechnique dans toute leur intensité."

Le spectacle, composé de 16 grandes fresques, d’un pré-bouquet et d’un bouquet "grandiose", sera porté par une thématique "simple et visuelle". La prestation sera réalisés par la société Etienne Lacroix -Ruggieri. Les bombes utilisées sont par ailleurs 100 % biodégradables.

La circulation adaptée dans le centre-ville

Afin que les spectateurs puissent profiter des festivités dans les meilleures conditions, la circulation automobile sera adaptée toute la journée du 14 juillet. Sur la colline de Fourvière, la circulation sera interdite de 19 heures à minuit, tandis que l’accès piétons sera interdit de 20 heures à minuit. Entre Saint-Jean et la Presqu’île (hors place Bellecour), la circulation des voitures sera interdite de 19 heures à minuit. Concernant la place Bellecour, la circulation sera interdite de 8 heures à 14 h 30 en raison du défilé militaire, puis de 19 heures à minuit. La zone à trafic limité (ZTL) sera elle aussi encadrée. À noter que les sorties et entrées des parkings privés et publics seront interdites aux horaires indiqués. Aucune dérogation ne sera possible.

Plan de circulation pour le 14 juillet 2026. Capture d'écran

Pour rappel, les métros lyonnais circuleront jusqu’à 2 heures. Le funiculaire F1 circulera selon son offre habituelle, avec un dernier départ à minuit depuis Vieux-Lyon et Saint-Just. Le funiculaire F2 s’arrêtera quant à lui à 19 h 30, avec un dernier départ prévu à cette heure-là depuis Vieux-Lyon et Fourvière. Certaines lignes de bus verront également leurs parcours modifiés.

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50 agents municipaux mobilisés aux côtés de l’État

Plusieurs dispositifs sécuritaires seront également déployés sur les quais de Saône à partir de 19 heures : dispositif anti-bélier aux points stratégiques, renforcement des patrouilles, et régulation du trafic sur la périphérie immédiate pour limiter les engorgements.

En parallèle, la Ville de Lyon va mobiliser plus de 50 agents municipaux (policiers municipaux et agents de surveillance de la voie publique (ASVP)) aux côtés des forces de sécurité de l’État. Ils seront accompagnés par 80 agents de sécurité privée pour encadrer le dispositif de sécurité.