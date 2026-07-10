Alors qu'elle était portée disparue depuis juin, une jeune habitante de Saint-Fons a été retrouvée à Villeurbanne, au sol et en état de choc, dans la nuit du 8 au 9 juillet.

Un avis de recherche avait été émis en juin dernier pour tenter de la retrouver. Dans la nuit du 8 au 9 juillet, les sapeurs-pompiers ont pris en charge une jeune fille, retrouvée au sol à l’angle des rues Greuze et Lançon, à Villeurbanne. En état de choc, elle a été transportée à l'hôpital Edouard Herriot pour des soins et examens.

Selon le Progrès, cette dernière aurait alors livré un récit glaçant, selon lequel elle aurait été enlevée, puis droguée et séquestrée dans une cave. Sans remettre en cause sa parole, une source proche du dossier invite à la prudence, car aucun élément matériel n'est encore venu corroborer ce témoignage. En état de choc, repliée sur elle-même, la jeune fille n'a pas encore pu être écoutée par les enquêteurs.

Une enquête est en cours pour tenter de déterminer ce qu'il s'est passé pendant le temps où avait disparue la jeune habitante de Saint-Fons.

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