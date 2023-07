Orages, canicules : trois réponses pour tout comprendre

Pourquoi les orages sont-ils si violents en été ? Pourquoi fait-il particulièrement chaud dans le Rhône ? Quel lien y a-t-il entre orage et canicule ? Un spécialiste répond.

Mardi 11 juillet, après plusieurs jours de canicule, Météo France prévoyait de forts orages. L'ensemble des départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes avait été placé en vigilance orange pour orages.

Guillaume Séchet, météorologiste et créateur du site Météo-Lyon fait le point sur les orages et la canicule dans le Rhône et la métropole de Lyon, en expliquant à Lyon Capitale quelques fondements météorologiques.

Lyon Capitale : Quel est le bilan des orages d'hier et de cette nuit ?

Guillaume Séchet : Ils ont été moins forts que prévu, même si le Nord du Rhône a connu des orages violents, et Lyon n'était pas en vigilance rouge. C'est donc le Nord du Rhône qui a été le plus touché, avec 45 millimètres de pluie. A Lyon, les orages étaient plus irréguliers : à Bron, il est tombé 7 millimètre de pluie, à St Exupéry 24 millimètres et 10 millimètres dans le centre de Lyon. C’est surtout dans le Sud-Est de l’agglomération vers Corbas, Nyons, Grigny où il est tombé davantage de pluie, entre 15 et 22 millimètres.

"2 400 coups de foudre entre le 11 et le 12 juillet

sur le département du Rhône"

Pour ce qui est du vent, il n'y a pas eu de rafales au-dessus de 100km/h dans la région. Les orages n’ont pas été accompagnés de vents très violents même s’il y a eu localement des vents à 60-65km/h, là où il a le plus plu.

Il y aurait aussi eu plus de 2 400 coups de foudre entre hier et aujourd'hui sur le département du Rhône. Certains secteurs ont reçu des grêlons, comme à Villefranche.

Est-ce fréquent de voir de violents orages arriver après une période de canicule ?

Cet épisode orageux met fin à la canicule, mais contrairement à ce que l'on entend dire souvent, ce ne sont pas les orages et la pluie qui font que l’air est plus frais. Localement, il est vrai que les orages ont pu faire baisser les températures, parce que sous un orage il y a de l’air froid qui descend du haut du nuage vers le sol, ce qui fait baisser d’un seul coup la température.

Les orages du 11 juillet ont été liés à ce conflit de masse d’air chaud qui remonte d’Afrique du Nord et l’air plus frais qui arrive par l’Atlantique

Mais en réalité, les orages d'hier sont formés par un contraste thermique entre l’air chaud qui remonte d’Afrique du Nord et l’air plus frais qui arrive par l’Atlantique, et c’est ce contraste qui a occasionné une zone d’orage. Le passage de ces orages indique un changement de masse d’air et donc cette baisse de température.

Les orages de mardi 11 juillet étaient liés à ce conflit de masse d’air, mais il peut y avoir aussi des orages qui se forment sur les reliefs et qui ne sont pas liés aux masses d'air. Ils se forment dans la journée sur les reliefs et ce sont des orages de chaleur ; le lendemain, il fait toujours aussi chaud. Cela a été le cas par exemple lundi 10 juillet, avec des orages sur les monts du lyonnais. Hier, il a fait jusqu’à 39-40°C localement sur la région, ce n’était donc pas lié aux masses d'air.

"Mardi 12 juillet, un vent du Sud a accentué la chaleur à Lyon : il s'agit d'un effet Foehn."

Pourquoi la métropole de Lyon et le département du Rhône sont-ils des lieux très chauds en France ?

Si les endroits les plus chauds de France sont plutôt vers la Méditerranée, hier il s'agissait du Rhône et des vallées alpines. Cela s'explique car la région est plus continentale que le littoral méditerranéen. D’autre part, il y avait mardi 12 juillet un vent du Sud qui a accentué la chaleur : il s'agit d'un effet Foehn. Cet effet est lié aux reliefs : pour Lyon, c'est le Massif Central. Ce vent du Sud est compressé par les reliefs, et quand l’air redescend il se réchauffe encore plus. Si mardi 12 juillet Lyon était déjà dans une masse d’air très chaude, sans ce vent du Sud, il aurait fait 35-37°C, mais avec les températures sont montées jusqu’à 38-39°C.