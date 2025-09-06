L’ancien gardien de l’OL Lucas Perri porte plainte contre un club de John Textor

Recruté cet hiver, le gardien brésilien de l’OL, Lucas Perri, a été décisif lors de la séance de tirs au but. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Lucas Perri, ancien gardien de l'Olympique Lyonnais réclame 440 000 euros au club brésilien Botafogo, détenu par John Textor.

Lucas Perri, ancien gardien de l’Olympique Lyonnais, a porté plainte contre Botafogo, club brésilien détenu par l'ex président de l’OL, John Textor, pour lequel il jouait avant de signer à Lyon. Selon le média Oglobo, la plainte a été déposée devant la 65e Cour du Travail de Rio de Janeiro et Lucas Perri réclamerait 440 000 euros à la SAF (Société Anonyme du Football) du club pour des paiements contractuels et des droits du travail impayés entre janvier 2024 et août 2025.

Lucas Perri demanderait donc le paiement de « luvas » (bonus à la signature répartis sur la durée du contrat), soit un montant supérieur à 1,2 million de réal (la monnaie brésilienne : Ndlr). Cela comprendrait des arriérés de salaire sous forme de droits d’images, le 13e mois de salaire, des vacances non payées, le FGTS (fonds de garantie pour les employés au Brésil), ainsi que des indemnités et pénalités prévues en cas de rupture ou de non-respect du contrat, indiquent encore Oglobo.

Si le désormais joueur de Leeds United, en Angleterre, aurait tenté de résoudre l’affaire à l’amiable, aucun accord n’aurait finalement été trouvé. Une première audience a été fixée au 5 novembre prochain.

