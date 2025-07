Sept enseignants-chercheurs de l’université Lyon 1 nommés membres de l’Institut Universitaire de France

Trois enseignants-chercheurs de l’Université Claude Bernard Lyon 1 ont été nommés membres Seniors de l’Institut Universitaire de France (IUF), et quatre autres ont été nommés membres Juniors.

Le 15 mai dernier, trois enseignants-chercheurs de l’Université Claude Bernard Lyon 1 ont été nommés membres Seniors de l’Institut Universitaire de France (IUF), et quatre autres ont été nommés membres Juniors, par arrêté du ministre auprès de la ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette nomination sera effective dès le 1er octobre prochain et pour une durée de cinq ans.

Les lauréats Junior

Parmi eux, Olga Andrini est lauréate Junior au titre de la chaire fondamentale pour ses travaux sur la physiologie, la génétique et la biophysique. Tout comme Lucie Dalibert, elle aussi, lauréate Junior au titre de la chaire fondamentale. Ses recherches portent notamment sur "l’intimité croissante entre les corps et les technologies, en particulier à la transformation de la corporéité par les technologies biomédicales", précise l’université Lyon 1 dans un communiqué ce vendredi.

Franck Di Rienzo, est également lauréat Junior au titre de la chaire fondamentale. Maître de conférences en Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) à l’Université Claude Bernard Lyon 1, Franck Di Rienzo est notamment spécialisé en neurosciences appliquées à la motricité humaine.

Les lauréats Senior

Hélène Courtois, est quant à elle lauréate Senior au titre de la chaire fondamentale pour la troisième fois consécutive pour ses recherches sur la gravité. En plus de ce titre, Hélène Courtois a déjà été nommée chevalier à trois reprises : dans les ordres de la Légion d'honneur, des Palmes académiques et des Arts et Lettres.

À ses côtés ont également été nommés Bénédicte Durand pour ses travaux sur "les mécanismes moléculaires régissant l’assemblage des cils, petites antennes spécialisées présentes à la surface de la grande majorité de nos cellules", Nicolas Ressayre, pour ses études sur "les symétries des objets mathématiques qu'ils soient de nature algébrique ou géométrique". Ainsi que François Varray pour ses recherches sur "le développement de nouvelles approches en imagerie ultrasonore 3D, avec pour objectif d’améliorer la qualité des volumes ultrasonores et leur exploitation médicale".

