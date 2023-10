Des tags pro-Palestine découverts à l'université Lyon 2

La direction de l'université a annoncé qu'elle allait porter plainte après la découverte de ces tags en soutien à la Palestine.

Ce mercredi, des tags pro-Palestine ont été découverts sur l'un des bâtiments de l'université Lyon 2. On pouvait y lire "Soutien à la lutte armée palestinienne". Des affiches "Vive la résistance armée du peuple palestinien" ont également été affichées à l'intérieur de l'université.

«Soutien a la lutte armée palestinienne»



En grosses lettres

Sur toute la façade d’un bâtiment de @univ_lyon2



Nous sommes effarés par cette apologie du terrorisme à grande échelle, là même où une terroriste du FPLP a pris la parole. @nathdompnier mettez y fin ou démissionnez pic.twitter.com/3rY8NM2OAc — UEJF (@uejf) October 11, 2023

Selon nos confrères du Progrès, la direction de l'université qui a immédiatement retiré ces affiches et ces tags, va porter plainte. L'Union des étudiants juifs de France a également réagi sur X (ex-Twitter) pour dénoncer "cette apologie du terrorisme à grande échelle, là même où une terroriste fu FPLP a pris la parole".

Des tracts haineux à Science-Po Lyon

La semaine dernière, la venue de Maryam Abbu Daqqa, chef de file du Front populaire de libération de la Palestine, à une conférence dans l'université Lyon 2 avait fait polémique.

A lire aussi : La menace Wauquiez suite à la venue de la chef de file d'une organisation terroriste à l'université Lyon 2

Également ce mercredi des tracts "en soutien à Israël et appelant en hébreu à la mort des Arabes" auraient été retrouvés dans un bâtiment de Sciences-Po Lyon, poussant également la direction de l'école à déposer plainte.

A lire aussi : Tracts haineux à Sciences-Po Lyon, la direction porte plainte

Cinq jours après les attaques du Hamas contre Israël, les derniers bilans font état d'au moins 1200 morts côté israélien et plus de 900 côté palestinien. 11 Français ont été tués dans ces attaques et 18 sont toujours portés disparus.