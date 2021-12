Face à l'arrivée du variant Omicron dans la région, l'ARS propose deux opérations de vaccination nocturne à La Part Dieu pour les plus de 30 ans, les jeudis 23 et 30 décembre.

Deux opérations de vaccination nocturnes se dérouleront les jeudis 23 et 30 décembre de 19 à 23 heures au centre commercial Westfield La Part Dieu. Depuis le 15 décembre, le centre de vaccination a ouvert au niveau deux du bâtiment grâce à la mobilisation du Service départemental métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS). Depuis son installation, 750 doses y sont injectées quotidiennement de 9 à 19 heures au sein du centre qui doit rester ouvert jusqu'au 8 janvier selon l'ARS.

Pour renforcer l'offre vaccinale, l'ARS propose donc de nouveaux créneaux sur des plages horaires plus tardives. En vue d'une primo-injection ou d'une dose de rappel, il sera possible de recevoir une dose du vaccin Moderna avec ou sans rendez-vous. Seule condition à remplir pour les patients : être âgé de plus de 30 ans, le vaccin Moderna n'étant pas administré aux personnes les plus jeunes en raison d'un risque de myocardite.