Covid-19 à Lyon : une opération nocturne de vaccination à la Part-Dieu le 30 décembre

Une nouvelle soirée de vaccination avec et sans-rendez vous est prévue dans le centre commercial de Lyon Part-Dieu jeudi 30 décembre.

Le jeudi 30 décembre, le centre de vaccination de Lyon Part-Dieu sera ouvert en nocturne, de 19h jusqu'à 23h. Une précédente opération similaire avait été organisée le 23 décembre. Toute personne de 30 ans et plus peut venir se faire vacciner pour une première, une deuxième ou une troisième dose. Le vaccin administré est le Moderna, réservé depuis début novembre au plus de 30 ans. La balance bénéfice-risque n'est pas favorable chez les plus jeunes en raison de risques de myocardites et péricardites, avait estimé la Haute autorité de santé.

Depuis l'ouverture de ce centre, le 15 décembre, 750 personnes par jour peuvent s'y faire vacciner. Pour y recevoir une dose de vaccin lors de la nocturne ou lors des heures d'ouverture habituelles, sont nécessaires une carte d'identité, une carte vitale et l'attestation de sa dernière injection de vaccin contre le covid-19.

Le centre sera fermé les 1er et 2 janvier, et fermera définitivement le 8 janvier.