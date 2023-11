Du 30 novembre au 30 décembre, Westfield la Part-Dieu accueille "La fabrique de Noël", une boutique éphémère aux prix abordables.

À l'approche des fêtes de fin d'année, un pop-up store solidaire s'installe à nouveau au centre commercial de la Part-Dieu. Cet espace de 80 mètres carrés est ainsi mis à disposition de la Maison métropolitaine d'insertion pour l'emploi qui y vend des jouets et objets à petits prix. Le projet doit permettre de valoriser l'insertion par l'activité économique et "mettre en valeur le travail des salariés en insertion", explique le centre dans un communiqué.

Favoriser l'économie solidaire et circulaire

Cette initiative s'inscrit notamment dans une logique d'économie solidaire et circulaire, à travers la vente de jeux et objets de seconde main. La boutique éphémère est tenue par l'association villeurbannaise Enjoué, qui récolte et revalorise vos vieux jouets. Également, plusieurs structures d'insertion dont l'Armée du Salut et les Restos du Cœur seront à ses côté. "Le centre offre aux associations partenaires une vitrine et un accès à des flux de visiteurs importants, notamment sur cette période de fin d’année", indique Jean-Philippe Pelou-Daniel, directeur de Westfield la Part-Dieu.

Les visiteurs peuvent ainsi y trouver des cadeaux en tous genres, comme des jouets de seconde main et des produits faits par les salariés en insertion. Des coffrets en bois et des produits alimentaires sont aussi proposés, ainsi que des produits du quotidien.

Une inauguration en bonne et due forme

L'inauguration de "La fabrique de Noël" est prévue le 1er décembre en présence de Séverine Hémain, vice-présidente de la Métropole de Lyon, et Camille Augey, adjointe au maire à l’emploi et à l’économie durable.

La boutique est installée au rez-de-chaussée du centre commercial, en face du magasin Victoria's Secret. Elle est ouverte du lundi au vendredi de 9h30 à 20 heures et les dimanches du 3 au 24 décembre.