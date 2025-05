Le rapport choc sur l'activité des Frères musulmans en France, commandé par l'État, évoque notamment leur influence dans la région lyonnaise.

Le rapport "Les frères musulmans et islamiste politique en France", commandé par le gouvernement et présenté ce mercredi en conseil de défense, fait état d'une "cinquantaine d’associations musulmanes apparentées ou en lien avec Musulmans de France ou affichant plus généralement une sensibilité frériste recensée en région lyonnaise".

Parmi les 94 lieux de culte comptabilisés dans le Rhône, huit d'entre eux se réclameraient des Frères musulmans selon ce rapport, qui épingle le groupe scolaire musulman Al-Kindi, la mosquée de Décines et la mosquée Othmane de Villeurbanne. La Confédération islamique Milli Gorux (CIMG), présente à Vénissieux, est également ciblée.

Aucune affiliation, se défendent les imams de Villeurbanne et Décines

Auprès de nos confrères du Progrès, le Conseil des mosquées du Rhône (CMR) a indiqué qu'il se réunira prochainement afin de répondre au rapport. Le recteur de la mosquée Othmane de Villeurbanne, Azzedine Gaci, et l'imam de la mosquée de Décines, Mohamed Minta, démentent l'affiliation aux Musulmans de France.

D'après le rapport, la "multiplicité des acteurs" rend la situation complexe pour de nombreuses associations non religieuses, et notamment dans la région lyonnaise.