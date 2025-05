Lyon : à l'Institut Lumière, Thierry Frémeaux présentera le dernier film de Martin Scorsese

Le 28 mai, Thierry Frémeaux présentera le dernier long-métrage de Martin Scorsese à l'Institut Lumière.

L'Institut Lumière met à l'honneur, depuis le 4 avril, le réalisateur américain Martin Scorsese, prix Lumière 2015. Une rétrospective qui s'achèvera le mercredi 28 mai à l'occasion d'une soirée évènement. En effet, le directeur de l'Institut Lumière et délégué général du Festival de Cannes présentera le dernier long-métrage du réalisateur de Taxi driver, le génial Killers of the Flower Moon.

Un film porté notamment par Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, mais surtout par la révélation Lily Gladstone, époustouflante. La billetterie est d'ores et déjà ouverte avec des tickets à 8,90 €. À noter que la retrospective se poursuivra les dimanche 1er et mardi 3 juin avec les projections de Shutter Island et La Valse des pantins.