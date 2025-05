Trafics de biens culturels : Interpol annonce 80 arrestations et près de 38 000 saisies en Europe

Basé à Lyon, Interpol a annoncé ce jeudi l'arrestation de 80 personnes à travers l'Europe pour trafic de biens culturels.

Certains n'hésitaient pas à piller des sites archéologiques ou des épaves: 80 personnes ont été arrêtées à travers l'Europe en 2024 pour trafic de biens culturels et 37 700 objets saisis, dévoile Interpol jeudi.

Anciennes pièces de monnaie, instruments de musique, objets archéologiques: ces biens devaient être revendus illégalement sur des sites en ligne ou les réseaux sociaux, précise dans un communiqué l'organisation internationale de police criminelle, en dressant le bilan de l'opération dite "Pandora 9".

2 500 objets saisis

Les pilleurs arrêtés utilisaient des détecteurs de métaux et autres outils "couramment utilisés pour des excavations illégales". Près d'une centaine de ces outils ont été saisis selon Interpol, qui souligne "la menace permanente du pillage des sites culturels".

L'Espagne, qui coordonnait cette opération englobant 23 pays, a ainsi saisi 2 500 objets, majoritairement des pièces de monnaie romaines pillées sur les sites archéologiques de la ville de Caceres, dans le sud-ouest du pays.

Un homme qui pillait des épaves et des sites patrimoniaux a également été intercepté à bord d'un avion par les autorités espagnoles. Elles lui ont confisqué 64 objets de "valeur historique" et plus de 1 500 vieilles pièces de monnaie.

Les autorités italiennes ont de leur côté saisi plus de 300 objets dont "des pointes de flèches et de lances datant des périodes romaine et punique". En Grèce, la police a mis la main sur cinq icônes bizantines que les trafiquants tentaient de revendre en ligne au prix de 70 000 euros.

"Les plateformes numériques sont en train de rapidement devenir un canal de choix des trafiquants pour commercialiser et vendre des objets pillés", juge Interpol qui a saisi près de 4 300 biens culturels via des enquêtes en ligne.

"Beaucoup d'enquêtes sont toujours en cours, et d'autres interpellations et saisies sont à prévoir", ajoute l'organisation, faisant état de 258 affaires signalées sur le vieux continent.