Des militants saccagent un green et coupent l'arrosage d'un golf près de Lyon

Un collectif de militants écologistes a cimenté le système d'arrosage du golf de la Tour-de-Salvagny près de Lyon.

Dans la nuit du 25 au 26 octobre, le collectif Rageh20 indique avoir mis à l'arrêt le dispositif d'arrosage du golf de la Tour-de-Salvagny près de Lyon pour "stopper le gaspillage et la contamination de l'eau pour le loisir des plus riches". Contacté, le club de golf confirme et indique que tout a été remis en état depuis.

Le collectif appelle "chacune et chacun à multiplier ces actions contre l'accaparement de l'eau"

Un green a également été attaqué et tagué. Les asperseurs ont été cimentés par le collectif de militants qui dénonce la consommation d'un tel golf dans un contexte de sécheresse dans le Rhône : "Un golf de 27 trous tel que celui-ci consomme en moyenne 75 000 m3 d’eau par an d’après la Fédération française de golf. Dans le monde, la consommation des golfs représente plus que ce que boit toute l’humanité. Ce n’est pas son système numérique d’arrosage 'intelligent' et connecté, qui permettra de mettre fin à ce pillage. En plus de s’accaparer l’eau et la terre, les golfs nous contamine : ils utilisent en moyenne 7 fois plus de pesticides que l’agriculture."

Les militants déplorent que les agriculteurs et particuliers soient particulièrement restreints pour arroser leur culture (la Tour-de-Salvagny étant placé en alerte sécheresse renforcée) alors que "le golf de la Tour-de-Salvagny continue à arroser ses terrains en toute tranquillité". Le collectif revendique ainsi l'arrêt complet de l'arrosage des golfs et de leur usage de pesticides et appelle "chacune et chacun à multiplier ces actions contre l'accaparement de l'eau".