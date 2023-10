L'agence de l'eau Rhône Méditerranée dévoile ses plans visant à réduire de 10% l'utilisation de l'eau du Rhône et de ses affluents d'ici 2030.

"Une feuille de route assez ambitieuse et un défi énorme à relever". Voici comment Martial Saddier, président du comité de bassin Rhône-Méditerranée, a présenté à la presse son "Plan Eau", à l'occasion du colloque "Ca chauffe, économisons l'eau!" organisé à Lyon cette semaine. Avec un objectif de réduction de 10% des eaux prélevées d'ici 2030, comme annoncé par le président de la République Emmanuel Macron il y a quelques semaines.

Le bassin Rhône-Méditerranée-Corse est un bassin hydrographique constitué par les bassins versants du Rhône, de fleuves côtiers méditerranéens, d'îles méditerranéennes et de la Corse.

"Depuis 2019, on a réussi a économisé environ 100 millions de m3, soit l'équivalent des besoins en eau potable de la métropole de Lyon durant 1 an"

Martial Saddier, président du comité de bassin Rhône-Méditerranée

Près de 700 personnes étaient ainsi présentes à l'invitation de l'agence de l'eau pour débattre des stratégies et des solutions pour "construire un avenir plus sobre en eau". "Le bassin Rhône-Méditerranée est le bassin de vie en Europe qui est probablement le plus impacté par l'évolution du climat" débute Martial Saddier en préambule. Les derniers records de chaleurs à Lyon ou dans la région abonde dans ce sens. "On voit qu'on a désormais un surplus d'eau de 30% au printemps avec les inondations qui vont avec, notamment sur la partie nord du bassin, et au contraire un déficit de 30% d'eau l'été, notamment dans le sud".

Un vote définitif en décembre

Des chiffres qui poussent tous les acteurs du secteur à s'accorder sur un point : il faudra, à l'avenir et pour faire face à ces changements climatiques, réduire la consommation d'eau. Les grandes orientations proposées par l'agence de l'eau pour atteindre ce chiffre des 10% ont été votées par le comité la semaine dernière. Le nouveau Plan d'adaptation au changement climatique du bassin sera soumis au vote définitif du comité présidé par Martial Saddier, par ailleurs président du conseil départemental de Haute-Savoie, en décembre prochain.

"Dans notre bassin, on a environ 860 communes qui sont régulièrement en tension concernant l'usage de l'eau potable"

Fabienne Buccio, préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes

"Depuis 2019 on a réussi a économisé environ 100 millions de m3, soit l'équivalent des besoins en eau potable de la métropole de Lyon durant 1 an" explique Martial Saddier, présent aux côtés de Fabienne Buccio, préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes. "Dans notre bassin, on a environ 860 communes qui sont régulièrement en tension concernant l'usage de l'eau potable" poursuit la préfète.

Ainsi, pour accélérer ces économies d'eau, le président du comité de bassin promet "un vrai bouleversement de fond à venir". Pour aider à cela, l'Etat apportera 125 millions d'euros supplémentaires à l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée, pour porter son budget à environ 600 millions d'euros.